Entretenimiento

Cazzu vuelve a OnlyFans y revela que tiene un crush de toda la vida

Tras su separación con Christian Nodal, la rapera argentina anunció su regreso a la página azul

August 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Cazzu-romance-bad-bunny.jpg

Cazzu

Instagram @cazzu

Cazzu compartió en redes sociales una sensual imagen y un link a su perfil en OnlyFans, donde la tarifa mensual para acceder a su perfil es de 10 dólares, suma que busca mantener la accesibilidad para su audiencia y capitaliza la experiencia positiva de la etapa previa.

En noviembre de 2020, Cazzu sorprendió a sus seguidores con el anuncio de la creación de su perfil en el que la famosa ofrece material sensual y exclusivo para quienes desean suscribirse.

El regreso de la famosa a esta plataforma ha tomado relevancia por el momento que atraviesa en su vida personal tras su escandalosa separación de Christian Nodal.

Por otro lado, Cazzu se mantiene soltera, cuidando de su hija Inti, aunque destapó que tiene un crush rapero de nacionalidad venezolana.

Durante una charla, Cazzu dijo que los hombres de origen dominicano son muy atractivos, pero que su crush de siempre nació en Venezuela. “Es el hombre más lindo que yo conocí en mi vida, con el carisma que lo caracteriza, es el hombre definitivo, jamás diré su nombre, por respeto al orden universal”, mencionó.

De acuerdo con una foto que subió la argentina hace unos años halagando el talento musical de Lil Supa, podría tratarse de él, aunque la famosa no lo confirmó.

Cazzu
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
