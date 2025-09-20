Eduardo Capetillo Jr y su hermana Ana Pau debutarán juntos en el cine

Ana Paula Capetillo y Eduardo Capetillo Jr, hijos de los famosos actores Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, unirán sus talentos en su debut en el cine.

La actriz de 28 años anunció en su cuenta oficial de Instagram sobre su participación en Desastre en Familia, donde comparte créditos con su hermano Eduardo.

“Soy la más feliz de contarles que tuve la oportunidad de participar en mi primera película con un pequeño papel. La semana que entra ya nos pueden ver en cines y les juro que no van a parar de reír”, dijo la joven con gran ilusión y emocionada de que la cinta llegará este 25 de septiembre a los cines.

Ana Pau ya había comenzado a construir su propio camino en la actuación, siguiendo los pasos de sus famosos padres. En agosto de 2023, debutó en teatro con la puesta en escena “Amor sin barreras”.

Dos años después, la joven está lista para debutar en la pantalla grande y lo hará junto a su hermano, con quien comparte este proyecto tan especial que promete impulsar su carrera artística.

La nueva cinta dirigida por Manuel Carames y protagonizada por Itati Cantoral, Karla Gaytán y Ariel Miramontes, sigue a la familia Meza, quienes durante un viaje familiar, tendrán una aventura que les enseñará lo que significa ser familia.