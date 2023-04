Ellos son los respectivos hijos de Rafa Márquez y Jaydy Michel

La pareja conformada por Rafa Márquez y Jaydy Michel se casó el 4 de enero de 2011. Cada aniversario, la modelo de 49 años disfruta de compartir imágenes sobre cómo viven su amor, “celebrando cada día a tu lado” y mencionando que “sigue creciendo el amor cada día y la felicidad”, como puso en un posteo del 2016.

Rafa Márquez y Jaydy Michel han destacado por ser una pareja muy estable, alejados siempre de la polémica. El futbolista y la ex modelo llevan 12 años compartiendo su vida, y aunque ambos llegaron con hijos de matrimonios anteriores a la relación entre los dos han conseguido que entre todos reine el amor y el cariño.

¿Quiénes son los hijos de Rafa Márquez y Jaydy Michel?

Tanto Rafa como Jaydy vivieron rupturas amorosas en el pasado, sin embargo, hoy disfrutan de una enorme familia, integrada por los hijos que los dos tuvieron con sus ex, Santiago y Rafaela, hijos de Rafa Márquez y Adriana Lavat; Manuela, hija de Jaydy Michel con Alejandro Sanz. Juntos tienen un hijo, Leonardo, quien este año cumple 8 .

Jaydy se convirtió en madre por segunda vez, su primogénita Manuela tiene 15 años y es hija en común con su ex pareja Alejandro Sanz; en tanto Rafa Márquez recibió a su tercer hijo, con su ex esposa tuvo a sus hijos Santiago y Rafaela.

¿Qué pasó entre Rafa Márquez y su primera esposa?

Adriana y Rafa se casaron en 2003, fruto de su matrimonio nacieron Santiago y Rafaela. Hubo pleitos legales entre el futbolista y su primera esposa que parecían nunca acabar, ya que luego de que Adriana Lavat demandara a Rafa por retrasarse con la pensión alimenticia, fue el capitan de la Selección Mexicana quien la contrademandó por violar un acuerdo de confidencialidad al que llegaron cuando se divorciaron.

Pese a todo, Adriana Lavat ha luchado para preservar el lazo familiar entre Rafa Márquez y sus dos hijos. Rafaela y Santiago son grandes cómplices y les encanta compartir tiempo juntos. Santiago entrenaba desde hace años con la Sub-15 del club Atlas, mismo que vio nacer como futbolista a su papá.

¿Qué pasó con los hijos de Rafa Márquez y Jaydy Michel?

Tanto la modelo como el futbolista mantienen el lado de la familia más privada, pero en una ocasión Jaydy demostró lo bien que se lleva con los hijos biológicos de Rafa Márquez.

Como pocas veces, Jaydy Michel compartió tiempo atrás una hermosa foto familiar en la que además de posar con Rafa Márquez y su hijo Leo, aparece muy sonriente junto a los hijos que su esposo tuvo en su primer matrimonio con Adriana Lavat.

Dando muestra de la buena relación que mantiene con Santiago y Rafaela, la modelo escribió un cariñoso mensaje a Rafa en el reconoce su labor como padre de familia, al mismo tiempo hace una reflexión de la importancia del amor y respeto en su familia.

“Poder enfocar la vida en el amor que existe a nuestro alrededor no tiene precio. Qué alegría tener la oportunidad de gozar al máximo cada momento juntos. Una vez leí que: ? El vínculo que une a una familia no es solo de sangre sino de respeto y amor?. Te admiro mucho #MiAmor #RafaMárquez por varios motivos pero sobretodo por hacer cualquier cosa por mantener unida a tu familia siempre a pesar y ser un gran papá!!! El #Capitán de nuestra familia!”, escribió la ex modelo a través de su cuenta de Instagram.

Jaydy, de 49 años, es muy apegada a su hija Manuela. Un viejo mensaje de cumpleaños demostró el cariño que se tienen: “El 28 de julio de 2001, con el nacimiento de mi hija Manuela, entendí y sentí lo que es el amor incondicional... 18 años gozando de un ser muy especial, único, maravilloso, lleno de virtudes, talentos. Su sola presencia en mi vida ha sido tan enriquecedor...Hoy estoy de fiesta, estoy feliz porque me siento la mamá más orgullosa del mundo al ver a la mujer tan bella en la que se ha convertido!”, reza un extracto de la enternecedora reflexión publicada por la mexicana en su espacio virtual. La joven Manuela ha cambiado físicamente con el paso de los años, sin embargo, siempre luce muy bella y es imposible de negar el parecido que hay entre ella y su padre. Siguiendo los pasos de su madre -que es modelo- la hija de Alejandro Sanz revela lo mucho que le gusta y se le facilita posar ante la cámara, inclusive, sus 131 mil seguidores confirman lo bien que lo hace y que su imponente belleza no se compara a cuando era una pequeña niña.