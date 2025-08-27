Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

El cuarto bebé de la familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova nacerá a finales de este año. De acuerdo con una famosa revista española, los famosos están muy ilusionados con la próxima llegada de su bebé.

El cantante de 50 años y la modelo rusa de 44 están listos para darle la bienvenida a su hijo que llegará a agrandar su familia numerosa, compuesta por los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años y Mary de cinco.

Anna fue captada en imágenes exclusivas embarazada mientras lleva a sus tres hijos al colegio en Miami. “Ambos están muy ilusionados con volver a ser padres y lo serán a finales de este año, ella está en el ecuador de su embrazo”, confirmó una fuente cercana a la pareja.

La noticia llega después de semanas de especulaciones sobre un posible embarazo de la pareja, los rumores comenzaron a principios de verano, cuando se publicaron fotos de la esposa de Enrique Iglesias en ropa deportiva oversize por las calles de Miami.

Cabe mencionar que desde siempre la pareja ha manejado los embarazos y nacimientos de sus hijos con discreción.

