Ex policía es detenido por irrumpir la casa de Travis Kelce en busca de Taylor Swift

El detenido fue acusado de allanamiento ilegal en la residencia del jugador de los Chiefs

September 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-policiajpg

Getty

Casi un mes después de que la cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs se comprometieron, trascendió que un hombre fue arrestado en la casa de él, cuando intentaba darle a ella unos documentos legales por el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni.

Sin embargo, el motivo del arresto fue porque el sujeto identificado como Justin Lee Fisher, ex policía actualmente detective privado, ingresó de forma ilegal a la residencia en la madrugada. Por ello, el servicio de seguridad lo reportó y se le detuvo por allanamiento legal.

De acuerdo con Star Magazine, el detenido ingresó a la casa de Kelce al brincar una valla. El sujeto argumentó que buscaba a Taylor Swift para entregarle los documentos de declaración. “No sufrí ningún daño, salvo que me arrestaron por hacer mi trabajo”.

“Posiblemente perdí mi licencia de detective privado”, fueron las palabras de Fisher, quien deberá comparecer ante el Tribunal Municipal de Leawood el próximo 15 de octubre.

Fisher trabajó como policía para el Departamento de Policía de Fort Scott, Kansas, de 2013 a 2021. Por un incidente doméstico con su esposa hace dos años, su licencia fue revocada por cinco años, tras lo cual mantuvo su licencia como detective privado, sin embargo, no está claro cómo se involucró en el caso de Lively vs Baldoni.

Taylor Swift Travis Kelce
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
