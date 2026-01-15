Hospitalizan a la hija de Alex Fernández por problemas de salud

Tras la reciete intervención quirúrgica de Alejandro Fernández por apendicitis, se sumó un episodio delicado en la familia que involucró a una de las integrantes más pequeñas.

Se trata de Mía, la hija mayor de Alex Fernández, quien tuvo que ser hospitalizada, generando preocupación y múltiples muestras de cariño hacia la familia.

Alexia Hernández, madre de la pequeña compartió en sus redes sociales que su hija ingresó al hospital por una salmonela, sin embargo, ya se encuentra mejor. La esposa de Alex aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo. “Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos”.

De acuerdo con especialistas, la salmonela es una infección provocada por una bactería que afecta al estómago e intestinos.

La pareja aclaró que la menor de dos años ha evolucionado para bien, aunque aún se desconoce si ya fue dada de alta. En las fotos aparece la menor con bata médica y recibiendo atención especializada.