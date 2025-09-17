Juan Soler acude de emergencia al hospital; esto se sabe de su estado de salud

Juan Soler desmintió haber sufrido un preinfarto, aunque dijo que sí acudió al hospital de emergencia, además aclaró la razón por la que ya no participa en el reality.

El novio de Paulina Mercado encendió las alarmas después de que se asegurara que había abandonado Top Chef, por problemas de salud relacionados con un preinfarto.

Luego de que comenzara a circular esta versión, el actor argentino desmintió dicha información y en entrevista con Sale el Sol, habló sobre el supuesto preinfarto que sufrió y detalló que esto es falso.

“El único infarto que sufro todos los días es con mi querida Paulina que me hace dar vuelta el corazón, todo lo demás son inventos”, dijo con humor el intérprete.

Juan Soler reveló que sí acudió al hospital para ser atendido de emergencia, pero no por un infarto.

“Se denomina burn out, es un agotamiento extremo, acompañado de un mal cuidado. Aquí lo que es Bogotá es una ciudad que está a 2,600 metros, es algo que no nos asusta porque nosotros vivimos a 2,200, pero el trajín del día con día, el grado de compromiso que asumí con este programa y dejas de hidratarte, de descansar”, explicó Juan.

Soler mencionó que el tiempo que estuvo en el programa de cocina vivió jornadas muy intensas de trabajo, que le impedían descansar.

“Se graban dos programas por día de lunes a viernes y sábado y domingo tomaba clases por fuera con chefs que yo contrataba y no había descanso. Llegó un momento que fue el cansancio extremo y sufrí un golpe de deshidratación que me llevó al hospital para que me tomen los signos vitales y me dijeron que fue eso”, aclaró.

“Había una pequeña discrepancia en las mediciones de la parte renal, pero bien atendido, se solucionó todo y hoy estoy bien afortunadamente y el doctor me dijo que qué bueno que me había salido a atender o hubiera llegado a mayores, de arterías tapadas o infartos nada que ver”, agregó el actor Juan Soler, quien reiteró que decidió salir del programa para cuidar de su salud.

“Me di de baja, lo más importante es la salud, seguramente tenía oportunidades de llegar a la final y luego para qué te sirve el dinero...”.