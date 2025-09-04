Suscríbete
Julia Garner: ¿en dónde has visto antes a la actriz que dará vida a Madonna en su biopic?

¡Del terror a reina del pop! Repasamos la carrera de Julia Garner, la actriz elegida para interpretar a Madonna en la esperada producción

September 04, 2025 • 
Tania Franco
Madonna y Julia Garner

Julia Garner es una de las actrices más versátiles y comentadas de su generación. Tras conquistar a la crítica con papeles intensos y complejos, ahora se prepara para su mayor reto: dar vida a Madonna en la esperada biopic de la Reina del Pop. Pero antes de este desafío, Garner ya acumulaba una carrera repleta de personajes memorables en series, thrillers, cine independiente y hasta el universo Marvel.

Ozark (2017–2022)

Garner interpretó a Ruth Langmore, uno de los personajes más entrañables y trágicos de la serie. Su actuación le valió tres premios Emmy, consolidándola como un nombre imprescindible en Hollywood.

Inventing Anna (2022)

En la miniserie de Netflix se transformó en Anna Sorokin, la estafadora que engañó a la élite neoyorquina. Su acento, carisma y gestos la hicieron inolvidable y la pusieron en el radar internacional.

La hora de la desaparición (2025)

En este thriller psicológico interpreta a Justine Gandy, una maestra acusada cuando 17 niños desaparecen misteriosamente. Un papel intenso y perturbador que generó gran conversación por su ambigüedad y fuerza dramática.

Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos (2025)

Garner dio un salto al universo Marvel, con Pedro Pascal de copañero de elenco, al encarnar a Shalla-Bal, la versión femenina del Silver Surfer. Su interpretación con captura de movimiento sorprendió a críticos y fans, demostrando que también puede brillar en el cine de superhéroes.

Hombre lobo (2025)

Bajo la dirección de Leigh Whannell, Julia protagonizó este reboot de terror como Charlotte Lovell, el eje principal de la trama. Su personaje enfrenta la amenaza sobrenatural en una historia que mezcla suspenso, pérdida y transformación. Aunque la película recibió reseñas mixtas, su actuación fue destacada como el corazón emocional del relato.

De series multipremiadas a películas de género y blockbusters, Julia Garner ha demostrado ser una actriz camaleónica capaz de brillar en cualquier terreno. Con su próximo papel como Madonna, todo apunta a que su carrera está entrando en la etapa más icónica hasta ahora.

