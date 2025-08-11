Suscríbete
La historia detrás del himno esperanzador “You Are Not Alone” de Michael Jackson

La balada fue escrita por el cantante estadounidense R. Kelly para Jackson

Diana Laura Sánchez
A Michael Jackson le gustó la canción y decidió producirla con R. Kelly en su estudio de Chicago. En el video musical que se filmó en el Teatro Pantages de Los Ángeles, aparece su entonces esposa, Lisa Marie Presley.

La canción aborda el amor, la soledad y el consuelo. La letra cuenta la historia de una persona que se siente abandonada y sola, posiblemente después de una pérdida o una ruptura.

A su vez, ofrece un mensaje reconfortante con la promesa de que a pesar de la distancia física o emocional, el ser amado sigue estando presente y apoyando.

El estribillo de la canción “You Are Not Alone, I Am Here With You”, es una frase de apoyo y compañía, dejando claro que el amor trasciende barreras físicas.

Esta canción del legendario Michael Jackson fue lanzada en 1995 como parte del álbum “History: Pas, Present and Future, Book I”, se convirtió en un éxito y hasta la fecha es recordada como una de las baladas más conmovedoras de su carrera, ya que combinó una melodía suave que llega directamente al corazón.

Dicha melodía surgió en un momento complicado para Jackson, ya que enfrentaba acusaciones públicas, y la letra de la canción era un mensaje de esperanza y apoyo que R. Kelly compuso en respuesta a sus propios problemas personales.

El legado de esta canción es increíble ya que se ha convertido en un himno para aquellos que buscan consuelo y esperanza en momentos complejos.

