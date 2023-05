La multa que podría haber pagado María León por equivocarse en el Himno Nacional

María León fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano en el estadio Harp Helú en la Ciudad de México, previo al esperado juego entre los Padres de San Diego y los Giants de San Francisco. La cantante de 37 años hizo presencia en uno de los eventos deportivos más anticipados del año, así que cantar frente a todo un estadio lleno no era poca cosa.

Lo que sucedió —y se viralizó— es que María León cambió unas palabras de una estrofa del Himno Nacional, provocando reacciones del público y hasta una disculpa de su parte en redes sociales. Pero, ¿esto podría meterla en problemas?

¿María León tendrá que pagar una multa por cantar mal el Himno Nacional?

En lugar de decir ‘por el dedo de Dios se escribió', María cantó, ‘un soldado de Dios escribió', y este acto le costó varios comentarios especialmente en redes sociales.

La mexicana pidió disculpas por el cambio en la estrofa, atribuyendo el error en los nervios al estar en tan imponente posición. “Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, escribió en sus redes sociales.

Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa.🙏🏽

-M — María León (@Sargentoleon) April 30, 2023

Esta sería la tercera ocasión que María León canta el Himno para un partido de béisbol, y de hecho en la segunda vez que lo entonó desde Monterrey también se equivocó. Así lo habló en una entrevista para ‘De Primera Mano’, relatando que “es complicado, y a parte es como una maldición del Himno”, después mencionó, “suceden cosas que están fuera de tu control, y obviamente está la presión del público, de la gente, de las multas económicas... porque si te equivocas te multan en dinero”, reveló.

Y lo que dice de la multa es verdadero; de acuerdo con Infobae, “una multa por entonar mal el himno podría superar los 900 mil pesos”, y que “las sanciones aplican tanto para personas físicas como para empresas, y se adaptan a la gravedad de la infracción y la condición del infractor. Por lo tanto, es recomendable conocer bien la letra y la entonación del himno para evitar una sanción económica o legal en caso de entonarlo de manera incorrecta”.