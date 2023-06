Lo que se sabe del estado de salud de Juan Collado

En medio de las noticias de último minuto, dieron a conocer que Juan Collado fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología. Según el reporte médico indicó que el abogado padece síndrome coronario crónico e hipertensión arterial sistémica. Cabe mencionar que Collado ya regresó al Reclusorio Norte.

El estado de salud de Juan Collado

Desde hace varios meses, su esposa Yadhira Carrillo se manifestó a través de medios y redes sociales sobre el pobre estado de salud de Collado. Yadhira no ha dado comentarios sobre esta última recaída del abogado.

Sin embargo no pierde la esperanza de que su esposo salga en libertad y lo sigue visitando en la cárcel desde hace más de tres años. En un encuentro con la prensa al salir del reclusorio en enero de este año (2023), la actriz habló de los problemas de salud que atraviesa su esposo y dijo que tratárselos en la cárcel es sumamente complicado. “Delicado, delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien, terrible sí", dijo la actriz en su primera visita este año a la cárcel. "Él tiene problemas de la presión, el colesterol alto, el azúcar, etcétera. La hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos”. Por otro lado, Carrillo habló de los hijos de Juan Collado, quienes mantienen comunicación con el abogado a pesar de las circunstancias en las que se encuentra. “Siempre están con él, y los chiquitos vía telefónica siempre, siempre”.

Asimismo, aprovechó para aclarar que desde julio 2019 que su esposo permanece en prisión tras ser presuntamente acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no se le ha probado nada hasta el momento, según la famosa. “Y pues nada chicos, llevamos ya 4 años aquí, y no le han encontrado nada a mi esposo después de 4 años, cosa que les dije desde el principio. Entonces no entendemos por qué son las cosas. Y aquí estoy, y estaré con él dónde él esté, como lo dije desde el día uno”.

En 2020 el diario El País publicó un reportaje donde señalaba que el abogado cobro entre 2009 y 2012 la cantidad de 4.4 mdd de dos empresas fantasma a través de cuentas en la Banca Privada D’Andorra (BPA), considerado un paraíso fiscal, a lo que la actriz ha negado rotundamente al ser cuestionada sobre esta noticia.

Juan Collado Karam es un abogado mexicano que ha representado a clientes de alto perfil, incluido el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Fue arrestado en julio de 2019 bajo cargos de lavado de dinero y crimen organizado. Collado nació en la Ciudad de México en 1959, estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comenzó su carrera legal a principios de la década de 1980. Rápidamente se hizo conocido al representar también al ex fiscal general mexicano Alberto Elías Beltrán y el ex ministro de Hacienda mexicano Luis Videgaray Caso.

Los cargos surgieron de una investigación sobre un esquema de lavado de dinero a través de empresas ficticias, xe acusó a Collado de utilizar su despacho de abogados para lavar dinero para Peña Nieto y otros involucrados.