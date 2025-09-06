Orlando Bloom habla por primera vez de su ruptura con Katy Perry

Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su separación a principios de julio, causando un revuelo en las redes sociales ya que su relación era una de las favoritas de Hollywood.

En una entrevista para el programa de televisión Today de NBC, el intérprete de El señor de los anillos promocionó su nueva cinta “The Cut”, y reveló cómo se encuentra tras su separación de la madre de su hija Daisy.

“Estoy bien, estoy muy agradecido. Tengo la hija más preciosa del mundo”, mencionó el actor de 48 años sobre la persona más importante de su vida, fruto de su relación con Katy.

Orlando añadió que es cuestión de tiempo para volver a estar bien como antes tras tomar la decisión de emprender caminos separados tras casi una década de relación con Katy Perry.

“Ya sabes, cuando dejas todo en la batalla, como he hecho en esta película, te sientes agradecido por ello. Y estamos bien. Vamos a estar bien. No hay nada más que amor”.

En el anuncio que hicieron de su separación, precisaron que la crianza de su hija es compartida, y que seguirán manteniendo una buena relación por el bienestar de la pequeña.

Fuentes cercanas aseguraron a la revista que la relación terminó de manera madura. “Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando. Él es el padre de su hija y eso siempre estará en primer lugar para ella”.

Con estas declaraciones, el actor sugirió que está en buenos términos con su expareja y madre de su hija.