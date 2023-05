Quién es el diseñador Karl Lagerfeld y por qué la Met Gala 2023 es un homenaje para él

Es el primer lunes de mayo y el evento más importante de la moda está de regreso, la Met Gala 2023 que tendrá lugar en el Museo Metropolitano en Nueva York, donde los artistas, actores, celebridades e influencers más importantes desfilarán una vez más por la alfombra roja de la gala. La temática para esta Met Gala 2023 será ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’, la cual recorrerá la evolución del diseñador alemán y es en honor legado y a su fallecimiento en 2019. Aquí te decimos todo lo que debes conocer de Lagerfeld.

"Si nadie te odia es que no has hecho nada importante"



Karl Lagerfeld#MetGala pic.twitter.com/U4kXuQaV0y — Ángel Vázquez (@4ngelVazquez) May 1, 2023

Los inicios de Karl Lagerfeld

“Existe una famosa expresión que dice ‘L’air de Paris’. Es algo que no tiene una traducción literal, excepto cuando se ve reflejado en tu trabajo”, decía Karl Lagerfeld al tratar de explicar la influencia que tiene esta ciudad en sus diseños. Han pasado más de 70 años desde que Karl llegó a París para terminar sus estudios. Tenía solo 12 años y venía del seno de una familia pudiente de Hamburgo (Alemania). No pasó mucho tiempo antes de que las figuras más reconocidas de la moda de la época, que se aglomeraban en la Ciudad Luz, se dieran cuenta de que se encontraban frente a una verdadera promesa creativa.

A los 16 años, Karl se convirtió en asistente de Pierre Balmain, y tan solo tres años después ya era director artístico de la casa de alta costura Jean Patou. Luego, como diseñador freelance, dio sus primeros pasos en las firmas más grandes del diseño. En los años 60 empezó su colaboración con la casa Fendi, y en 1983 asumió uno de los retos más grandes de su vida: ser el sucesor de Coco Chanel.

En las manos de Karl, como director artístico, quedó la tarea de serle fiel a la esencia de la icónica diseñadora y, a la vez, adaptar la marca a las exigencias de la modernidad. Su misión ha sido más que satisfactoria, y hoy, a cuatro años de su fallecimiento, la casa se reinventó como nunca y el diseñador tendrá un valioso homenaje en la Met Gala.

Este año el tema de la Met Gala es: "Homenaje a Karl Lagerfeld", fue director creativo de Chanel, él fue quien eligió a Jennie como su última embajadora antes de fallecer. Sin duda este año Jennie hará su gran debut en la Met Gala 2023 como embajadora de Chanel pic.twitter.com/liOxCvJGUS — ؘ (@lesblinkot4) May 1, 2023

Karl Lagerfeld en Chanel

Karl comenzó en 1984 una línea de ropa que lleva su nombre. La marca fue relanzada en 2012 y hoy se posiciona más fuerte que nunca en el mundo de la moda. Es inevitable preguntarle al diseñador cuál es su secreto para hacerlo todo al tiempo, y de forma exitosa. Él, con su ironía característica, responde que

“si se tratara de un secreto, creo que debería permanecer como tal, como un secreto. Pero la verdad es que no creo que este sea el caso. Lo que sí creo es que todo esto viene del profundo interés que tengo por el trabajo que hago. Un apasionado amor por la moda y un genuino interés acerca de todo lo que pueda estar ocurriendo en el mundo. Tener un estilo de vida saludable creo que también ayuda bastante”.

Junto a él siempre se encontraba Caroline Lebar, su publicista personal y directora de comunicaciones de la marca Karl Lagerfeld, quien trabajó al lado del alemán más de 33 años. “Creo que Karl es el único hombre que puede hacer del lujo algo alcanzable, desfiles de ready-to-wear y alta costura al mismo tiempo. Va de un extremo a otro. Su mente es tan abierta que puede hacerlo todo. Es la cabeza creativa de tres marcas: Chanel, Fendi y Karl Lagerfeld. Esta última es una marca de lujo asequible, que tiene esta connotación irónica, juguetona. Chanel, que es alta costura y es una marca icónica; y Fendi, que es la versión italiana de la mujer, así que hay identidades muy diferentes entre las marcas”, afirma.

Las frases más polémicas de Karl Lagerfeld

El diseñador se caracterizaba por no medir sus dichos y ha arremetido contra Adele, Pippa Middleton y hasta contra los rusos.

A las futuras novias les recomendó no comprar ningún vestido suyo: “Yo nunca recomendaría un vestido mío... Siempre acaban en divorcio”.

¿Y qué dijo sobre los rusos? “Son tan feos que si yo fuera una mujer rusa, me haría lesbiana”.

Sobre su personalidad dijo: “Sé cómo de molesto, imposible y complicado de complacer soy. Nunca me recomendaría a mí mismo como invitado para nadie”.

Sobre más personas: “La vida no es un concurso de belleza, algunas [personas feas] son geniales. Lo que odio es la gente desagradable y fea. Los más feos son los hombres bajitos. Las mujeres pueden ser bajitas, pero en los hombres es algo imposible. Es algo que ellos nunca perdonarán en la vida”.

Sobre Adele dijo: “Está un poco demasiado gorda, pero tiene un rostro bonito y una voz divina”.

Y de gordofobia: “Las mamás gordas que se sientan frente al televisor con sus bolsas de papas fritas son las que dicen que las modelos delgadas son feas. Nadie quiere ver a mujeres con curvas”.

A Pippa Middleton le recomendó: “No me gusta su cara. Debería aparecer siempre de espalda”.

Sobre Inés de la Fressange, quien fue musa de Chanel durante años y con la que estuvo enfadado una temporada, dijo: “Le deseo toda la suerte del mundo, hasta el punto de no tener que verla nunca más ni oír hablar de ella”.

La muerte de Karl Lagerfeld y cómo el mundo se despidió de una leyenda de la moda

El legendario, Karl Lagerfeld, director creativo de la casa Chanel desde el año 1982, murió en París a los 85 años de edad tras ser hospitalizado. Según medios franceses como Paris Match y el portal especializado WWD, que se habría puesto en contacto con fuentes cercanas al diseñador, este no habría podido superar el último bache de salud que atravesaba desde hacía unas semanas.

El carismático modisto alemán, quien llevaba más de 30 años al frente de la mítica firma francesa —aunque también trabajaba para Fendi y para su propia marca homónima— recibió años atrás el apodo de ‘káiser’ por su carácter visionario y rompedor, así como por los méritos que se desprenden de haber devuelto a la vida a una firma como Chanel que, en los años ochenta, se consideraba algo obsoleta.

A finales de 2019 resultó cuando menos sorprendente que Lagerfeld, quien a pesar de su avanzada edad nunca se había perdido un desfile de la más notoria de sus firmas, no hizo acto de presencia en el gran espectáculo que había preparado Chanel para presentar su nueva colección de alta costura. Fue su colaboradora de confianza y segunda al mando del departamento creativo de la casa, Virgine Viard, quien tuvo que salir a la pasarela a saludar a los invitados allí congregados mientras que la oficina de prensa de Chanel justificaba la ausencia de Lagerfeld con un inoportuno brote de “agotamiento”. “El señor Lagerfeld, director creativo de Chanel, se sentía agotado e indispuesto y por ello le ha pedido a Virginie Viard, directora del estudio creativo de la casa, que le representara durante el evento”, reza el comunicado que emitió la compañía para dar a conocer la noticia.

Cierto es que el propio Lagerfeld ya se había pronunciado de forma indirecta sobre su futuro fallecimiento, pero solo para bromear con el hecho de que su adorada gata Choupette —a la que adoptó en el año 2011-—se llevaría buena parte de su fortuna, concretamente todo lo recaudado con sus ingresos publicitarios, en su condición de principal heredera.

“Me río de mí mismo [por el cariño que le tengo], pero eso no cambia nada y es muy agradable. No molesta a nadie ni le hace mal. Hay gente que se ocupa de Choupette cuando no estoy y todo eso. Tiene su propia pequeña fortuna, si algo me sucediera, será mi gran heredera. La persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he cogido nada, está guardado expresamente para ella. Choupette es rica”, revelaba el diseñador a su paso por el programa de televisión ‘Le Divan’.

It’s been 1 year since the death of Karl Lagerfeld. We still miss you🕊 pic.twitter.com/ApAx3xjqOu — Outlander Magazine (@StreetFashion01) February 19, 2020

Karl Lagerfeld, un individuo creativo extraordinario, reinventó los códigos de la marca creados por Gabrielle Chanel: la chaqueta y el traje CHANEL, el pequeño vestido negro, los preciosos tweeds, los zapatos doble-tono, los bolsos acolchados, las perlas y las bisuterías. Con referencia a Gabrielle Chanel, dijo: “Mi trabajo no es hacer lo que ella hizo, sino lo que habría hecho. Lo bueno de CHANEL es que es una idea que puedes adaptar a muchas cosas.”