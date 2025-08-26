Suscríbete
Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar; con estas fotos anunciaron su compromiso

¡Se dieron el sí! A través de su cuenta de Instagram, los famosos anunciaron que se casarán

August 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce-se-casan-anuncian-compromisojpeg

¡Están viviendo su verdadera Love Story! Sorpresa total para todo el internet. Se viene la boda del siglo; este martes Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso y los swifties están felices con la noticia de la celebración más esperada.

Con románticas fotos en las que se observa a la pareja muy enamorada y feliz, se aprecia el anillo que el jugador de futbol americano le regaló a la cantante, quien está por estrenar álbum.

Después de dos años de romance, Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chief anunciaron que están listos para llegar al altar y no podemos estar más felices.

En un post conjunto en inglés, musicalizado por “So High School”, la canción que la cantante le dedicó a su pareja, expresaron con humor y felicidad, “tu profesora de inglés y tu maestro de gimnasio se van a casar”.

Taylor presumió su anillo de compromiso en las fotos en las que se aprecia cómo fue la romántica propuesta. Ahora la famosa lleva una lujosa joya en su dedo anular de la mano izquierda: una banda dorada con un espectacular diamante en el centro,

La noticia llega poco después de que Taylor Swift anunció en el podcast de su novio el próximo lanzamiento de su álbum número 12 titulado The Life Of A Showgirl, que saldrá el 3 de octubre.

En las postales podemos ver a Travis Kelce de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas, el escenario perfecto para la cantante y el deportista que sin duda nos dejaron sin palabras con la noticia de su compromiso. Ambos posaron abrazados con expresiones de felicidad.

Taylor Swift Travis Kelce
