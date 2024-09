¡Ternura total! Daisy, la hija de Katy Perry y Orlando Bloom, debutó como cantante: VIDEO

En un adorable evento, Daisy Dove Bloom, la hija de cuatro años de la superestrella del pop Katy Perry y el actor Orlando Bloom, hizo su debut en el mundo de la música. Su primera aparición como cantante se da en el último tema del nuevo álbum de su madre, titulado “143", lanzado el pasado viernes 20 de septiembre.

¿Qué canción interpreta Daisy en el nuevo álbum de Katy Perry?

El tema “Wonder” captó la atención por su melodía y letra, pero sobre todo por la dulce voz de Daisy, que se escucha al inicio y al final de la canción.

Las líneas que canta Daisy:

“One day when we’re older, will we still look up in wonder?

Someday when we’re wise, will our hearts still have that fire?

“Un día, cuando seamos mayores, ¿seguiremos mirando hacia arriba con asombro?

Algún día, cuando seamos más sabios, ¿nuestros corazones seguirán teniendo ese fuego?”

Resonaron profundamente con los fans y añaden un toque especial al cierre del álbum “143".

¿Quiénes más colaboraron en el nuevo álbum de Katy Perry?

Además de Daisy, Flynn, el hijo de 13 años de Orlando Bloom y su exesposa Miranda Kerr, también tuvo un papel crucial en la producción musical de Perry. Según compartió la cantante en una entrevista con Audacy, Flynn tiene un “oído muy bueno” para la música y fue una influencia positiva en la selección de las canciones del álbum.

Perry destacó que Flynn apareció especialmente la canción “Never Really Over” y otra titulada “All the Love”, incluida también en el álbum “143".

🐛 ➡️ 🦋

143 OUT NOW



(Psst tell me what song you wanna see a video for NEXT ⬇️) pic.twitter.com/ZlIHzv22Hz — KATY PERRY (@katyperry) September 20, 2024

¿Cómo disfrutan de la música la familia Bloom - Perry?

La música parece ser un lenguaje universal en la familia de Katy Perry y Orlando Bloom. Con Daisy que ya da muestra su talento vocal y Flynn que ofrece su opinión experta, es evidente que la pasión por la música se transmite de generación en generación.

Aunque la familia disfruta de la música, Perry admite que a veces sus hijos se saturan de escucharla constantemente. “Están hartos de mí", bromeó la cantante. “Quiero decir, están bien, pero mi familia me dice que me mude o que saque la basura”.

El debut de Daisy emocionó a los seguidores de Katy Perry y Orlando Bloom, quienes expresaron su ternura y apoyo a través de las redes sociales. Muchos especulan que Daisy podría seguir los pasos de su madre en el futuro, dada su temprana exposición al mundo de la música y su claro talento.

Este lanzamiento no solo ha sido un hito para Katy Perry como artista sino también como madre, al compartir un momento muy especial y personal con su hija en una plataforma pública.