Yolanda Andrade revela que padece dos enfermedades incurables

Yolanda Andrade reapareció públicamente para hablar sobre su estado de salud y revelar que tiene dos diagnósticos médicos que no tienen cura.

Andrade dijo que eventualmente perderá la capacidad de caminar y de hablar. En una emotiva declaración, Andrade expresó la fortaleza con la que enfrenta su situación y el apoyo que ha recibido de amigos y seguidores.

Yolanda compartió en la entrevista que agradece el cariño que ha recibido ante las complicaciones de salud que ha enfrentado en los últimos años. “Sabes que siento algo espectacular en mi persona porque hay mucha gente que me abraza, que no sabía que me conocía, para mí era algo natural, gente que me abraza que reza por mí, eso no hay manera, amigos que hace muchos años no aparecían ahora aparecen cuando más lo necesito”.

Andrade compartió detalles sobre cómo se ha sentido físicamente y contó cómo ha sido su progreso. “Me dicen que voy muy bien, me sentía mejor en Tulum, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, pero voy mejorando muy bien”.

En este sentido, Yolanda Andrade se sinceró sobre sus dos diagnósticos médicos que no tienen cura. “Tengo dos diagnósticos y los dos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”.

“Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”.

Por otro lado, Yolanda dijo que le gustaría que Michel Castro, hijo de Verónica Castro hiciera su bioserie. “Hablé con Michel, nos hablamos y nos queremos mucho, es un gran fotógrafo y cineasta, me gustaría que hiciera mi bioserie, hay cosas que deberíamos compartir los artistas”.