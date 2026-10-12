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Personalidades

Daniela Romo recibe emotivo homenaje por sus 55 años de trayectoria artística

La cantante y actriz mexicana fue sorprendida con un reconocimiento especial por parte de José Ron y la agrupación Koktel Band, quienes celebraron su legado en la industria del entretenimiento.

Octubre 12, 2026 • 
Tania Franco

Daniela Romo vivió una noche llena de emoción al recibir un homenaje por sus 55 años de trayectoria artística. La reconocida intérprete mexicana fue celebrada por el actor José Ron y su agrupación Koktel Band, quienes le dedicaron un momento especial durante su presentación.

Visiblemente emocionada, la artista agradeció el reconocimiento, que destacó su extensa carrera en la música, la televisión y el teatro. Con más de cinco décadas de éxitos, Daniela Romo continúa siendo una de las figuras más queridas y representativas del espectáculo mexicano.

Daniela Romo recibe emotivo homenaje por sus 55 años de trayectoria artística
KOKTEL
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Daniela Romo

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

Alexis Ayala y Marietta Garza

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

José Ron

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

Daniela Romo y Koktel

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

Daniela Romo y Koktel

HILDELIZA LOZANO GARDUÑOO

Koktel

Hildeliza Lozano Garduñoo
Daniela Romo
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