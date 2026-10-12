Daniela Romo recibe emotivo homenaje por sus 55 años de trayectoria artística

Daniela Romo vivió una noche llena de emoción al recibir un homenaje por sus 55 años de trayectoria artística. La reconocida intérprete mexicana fue celebrada por el actor José Ron y su agrupación Koktel Band, quienes le dedicaron un momento especial durante su presentación.

Visiblemente emocionada, la artista agradeció el reconocimiento, que destacó su extensa carrera en la música, la televisión y el teatro. Con más de cinco décadas de éxitos, Daniela Romo continúa siendo una de las figuras más queridas y representativas del espectáculo mexicano.