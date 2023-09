Día de Shakira: Por qué hoy se celebra la carrera de la colombiana

Luego de que las redes sociales se unieran al llamado de #ShakiraMereceUnDía, los fans de la cantante podrán celebrar su trayectoria este 29 de septiembre, fecha que Spotify ha designado como el día de Shakira. Ante esto, la colombiana se ha mostrado sumamente conmovida y agradecida: “¡Cuando escuché sobre el día de Shakira en Colombia, mi reacción inicial fue de total emoción! Me dio mucha alegría y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo”, declaró a For The Record.

Al llamado se sumaron artistas como Alejandro Sanz, quien compartió un video reconociendo la influencia que ha tenido Shakira en la historia musical. “Yo con mi hermana Shaki no puedo ser objetivo, pero no hace falta ser objetivo, estamos hablando de una de las representantes de la música latina más importantes en la historia”, dijo el cantante español, quien recordó con orgullo su colaboración en la canción La Tortura.

Destaca que la celebración coincide con el 25 aniversario del lanzamiento del disco Dónde Están Los Ladrones, del cual se desprenden éxitos como Ciega, sordomuda, Inevitable y Si te vas, las cuales suman más de 640 millones de reproducciones en Spotify y forman el top 3 de canciones más escuchadas de Shakira en la plataforma.

Razones por las que Shakira merece su propio día

Tras 30 años dedicados a la música, Shakira ha dejado huella a nivel internacional. La cantante, quien además es autora de más de 140 canciones temas, ha sido reconocida con 13 Premios Grammy Latinos y tres Premios Grammy, así como con varios premios Billboard, American Music Awards y World Music Awards. Además, este año, gracias al éxito de su colaboración con Bizarrap, Music Sessions, Vol.53, ganó 17 récords Guinness.

La influencia de Shakira también la ha llevado a actuar en el medio tiempo del Super Bowl 2020, en un espectáculo que ofreció junto a Jennifer López, y a cantar en las tres copas del mundo celebradas en Alemania, Sudáfrica y Brasil. Incluso, el Museo del Grammy le dedicó este año su propia exhibición, la cual lleva por nombre: Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience.