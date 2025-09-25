Fernando Chico Pardo, el octavo hombre más rico de México adquiere Banamex

Citigroup dio a conocer la venta del 25% de las acciones del Banco Nacional de México al empresario mexicano, quien se convertirá en el nuevo presidente del Grupo Financiero Banamex, una vez cerrada la operación.

El banco indicó que se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026, momento en el que Chico Pardo podrá asumir la presidencia.

El banquero formado en Wall Street y presidente de ASUR, adquirió el 25% de Banamex por 42 mil mdp.

Fernando Chico Pardo, egresado del Instituto Patria y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, Chico Pardo inició su trayectoria a los 27 años con la creación de la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil, firma que más tarde fue absorbida por el Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim.

Tras su salida de Inbursa en 2003, el empresario apostó por el sector aeroportuario y adquirió la mayoría accionaria del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), operador de 16 aeropuertos en América.

A través de un comunicado, el presidente del Consejo de Administración del ASUR, aseguró que esta operación es una muestra del compromiso con Banamex.

“Creemos que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con nuestra firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial”, indicó.