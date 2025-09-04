Suscríbete
¡Giorgio Armani y sus memorias con las celebridades! Las fotografías más icónicas del diseñador

Hoy descansa en paz el diseñador italiano que transformó la elegancia compartió instantes únicos con artistas que lo admiraban y acompañaron en su camino. Así celebramos la vida de Giorgio Armani

September 04, 2025 • 
Tania Franco
Giorgio Armani

Kurt Vinion/Getty Images

El 4 de septiembre de 2025, el mundo de la moda perdió a Giorgio Armani, maestro indiscutible de la elegancia minimalista y figura que transformó la forma de vestir de varias generaciones. Su legado no se mide únicamente en colecciones y desfiles, sino también en los vínculos personales que tejió con artistas, músicos y actores a lo largo de más de cuatro décadas.

Este álbum de recuerdos revive algunos de esos momentos íntimos y emblemáticos que revelan el lado más humano del diseñador: cómplice, cercano y siempre rodeado de talento.

Álbum de recuerdos

Giorgio Armani Winona Ryder

Rose Hartman/Getty Images

Con Winona Ryder, Nueva York, 1996

Durante la inauguración de la boutique Armani en Madison Avenue, Armani posó abrazando a la joven actriz de Hollywood. La complicidad entre ambos refleja la cercanía del diseñador con el cine internacional.

Mariah Carey y Giorgio Armani

KMazur/WireImage

Con Mariah Carey, Nueva York, 1998

En el Nabco Benefit Party celebrado en el City Center, el diseñador compartió sonrisas con la cantante pop en pleno auge de su carrera. Un retrato que une música y moda en un mismo escenario.

Giorgio Armani y Linda Gray

Mondadori Portfolio/Mondadori via Getty Images

Con Linda Gray, Milán, 1983

En su estudio creativo, Armani mostró bocetos a la actriz estadounidense Linda Gray. La escena íntima, rodeada de flores y lápices de colores, lo retrata en su esencia: un artista meticuloso que convertía cada trazo en sofisticación.

Giorgio Armani - Monica y Penélope Cruz

M. Tran/FilmMagic

Con Penélope y Mónica Cruz, Beverly Hills, 2007

En la gala de Armani Privé organizada tras los Óscar, Armani posó con las hermanas Cruz, dos de sus grandes musas españolas. El momento refleja la unión entre Hollywood y el talento europeo bajo su sello de elegancia.

Giorgio Armani y Naomi Campbell

M. Tran/FilmMagic

Con Naomi Campbell, Beverly Hills, 2007

La supermodelo británica, embajadora histórica de la casa Armani, acompañó al diseñador en la misma gala de Armani Privé. Juntos representaron una era en la que la moda brilló como espectáculo global.

Armani y Leo Dicaprio

Dave M. Benett/Getty Images

Con Leonardo DiCaprio, Londres, 2006

Durante la London Fashion Week, Armani celebró con el actor el lanzamiento de la colección Emporio Armani RED. Una noche en la que cine y moda se unieron con propósito social.

Giorgio Armani - Cate Blanchett y Julia Roberts

Dave Benett/Dave Benett/Getty Images

Con Cate Blanchett y Julia Roberts, Londres, 2019

En los Fashion Awards en el Royal Albert Hall, Armani fue homenajeado con el premio Outstanding Achievement Award. Acompañado de Blanchett y Roberts, la imagen simboliza el reconocimiento de sus musas y de la industria a su trayectoria eterna.

Cada fotografía es una cápsula del tiempo que nos recuerda que Giorgio Armani no solo vistió cuerpos, sino también historias. Su legado permanece en la memoria de la moda y en estos instantes compartidos con quienes lo admiraron, lo celebraron y lo acompañaron en un camino que transformó para siempre la elegancia contemporánea.

giorgio armani Leonardo DiCaprio Winona Ryder Mariah Carey Penelope Cruz julia roberts
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
