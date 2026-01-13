Suscríbete
Personalidades

Juanpa Zurita lleva el orgullo mexicano a los Golden Globes 2026

El creador de contenido representó a México en la 83ª edición de los Golden Globes con un look sofisticado protagonizado por piezas icónicas de la maison neoyorquina

Enero 12, 2026 • 
Tania Franco
Juanpa Zurita lleva el orgullo mexicano a los Golden Globes 2026

Instagram.

Juanpa Zurita fue uno de los representantes mexicanos que destacó en la 83ª edición de los Golden Globes, no solo por su presencia en la alfombra roja, sino por la elección de joyería de alto impacto firmada por Tiffany & Co.

Para la ocasión, el creador de contenido lució el emblemático broche Apollo de Jean Schlumberger, una de las piezas más reconocidas de la maison neoyorquina, acompañado por un brazalete Tiffany Lock y el anillo Sixteen Stone, que añadieron un toque contemporáneo a su look clásico.

La combinación de estas piezas aportó carácter, herencia y un aire de sofisticación atemporal, confirmando cómo la joyería puede convertirse en el protagonista silencioso de un estilismo masculino de gala. Con esta elección, Juanpa Zurita se suma a la lista de invitados que apostaron por el lujo discreto y la tradición joyera en una de las noches más importantes de la industria del entretenimiento.

Juanpa Zurita Tiffany & Co
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Diego Calva y Tom Hiddleston
Personalidades
El mexicano Diego Calva sigue brillando en Hollywood tras la nominada al Óscar, “Babylon”
Enero 08, 2026
 · 
Tania Franco
Sarah Jessica Parker recibe el Globo de Oro de Honor y revive el legado de "Sex and the City"
Personalidades
Sarah Jessica Parker recibe el Globo de Oro de Honor y revive las lecciones que nos dejó “Sex and the City”
Enero 07, 2026
 · 
Tania Franco
CARAS0129.jpg
Personalidades
María Elena Torruco de Slim nos habla en exclusiva de su libro Bienvenidos a mi mesa
Enero 02, 2026
 · 
Lucía Alarcón
tatiana-nieta-de-jfkjpeg
Personalidades
Murió Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy a los 35 años por cáncer terminal
Diciembre 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
María Hinojos
Personalidades
Ellas son algunas jóvenes promesas que liderarán el futuro
Marzo 09, 2021
 · 
Diana Laura Sánchez
quién es el esposo de camila west
Personalidades
Quién es el esposo de Camila West, hija de Amparín Serrano, y a qué se dedica
Conoce quién es el esposo de Camila West, yerno de la fallecida Amparín Serrano.
Mayo 29, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena
bill-clinton-socks-1200x675.jpg
Personalidades
¿Cuál es la curiosa relación de Bill y Hillary Clinton con el Día del Gato?
La presencia de los felinos en la Casa Blanca se hizo más evidente después de la administración Clinton
Febrero 20, 2025
 · 
Laura Reyes
canelo-alvarez-no-quiere-que-emily-cinnamon-sea-actriz-o-modelo.png
Personalidades
Canelo Álvarez sorprende a su hija con un lujoso regalo de Navidad
Llegó Santa Claus a la casa de Emily Cinnamon, la hija mayor del boxeador
Diciembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez