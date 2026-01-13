Juanpa Zurita lleva el orgullo mexicano a los Golden Globes 2026

Juanpa Zurita fue uno de los representantes mexicanos que destacó en la 83ª edición de los Golden Globes, no solo por su presencia en la alfombra roja, sino por la elección de joyería de alto impacto firmada por Tiffany & Co.

Para la ocasión, el creador de contenido lució el emblemático broche Apollo de Jean Schlumberger, una de las piezas más reconocidas de la maison neoyorquina, acompañado por un brazalete Tiffany Lock y el anillo Sixteen Stone, que añadieron un toque contemporáneo a su look clásico.

La combinación de estas piezas aportó carácter, herencia y un aire de sofisticación atemporal, confirmando cómo la joyería puede convertirse en el protagonista silencioso de un estilismo masculino de gala. Con esta elección, Juanpa Zurita se suma a la lista de invitados que apostaron por el lujo discreto y la tradición joyera en una de las noches más importantes de la industria del entretenimiento.