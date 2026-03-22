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Kristin Cabot, la mujer viral de la “kiss cam” de Coldplay hace inesperada confesión

Luego del concierto de la banda, que reveló la infidelidad que dio de qué hablar, Kristin dijo que recibió mensajes agresivos, críticas e incluso amenazas de muerte

Marzo 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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De acuerdo con la ejecutiva estadounidense Kristin Cabot, nunca imaginó que un instante captado en la “kiss cam”, se volviera tan viral y pudiera desatar que desconocidos juzgaran su vida. La mujer que trabajaba como directora de recursos humanos en la empresa tecnológica Astronomer, señaló que la situación afectó seriamente su bienestar emocional, obligándola a tomar medidas para proteger su privacidad y seguridad. Entre ellas, restringió sus redes sociales y buscó apoyo cercano para lidiar con la presión. También hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto que pueden tener los comentarios en línea cuando se dirigen a personas reales.

Antes del escándalo, Kristin tenía una carrera consolidada en el sector corporativo, pero su vida cambió tras volverse viral el video en el que aparece en la “kiss cam”, durante un concierto de Coldplay en julio de 2025, junto a Andy Buron, quien era el director ejecutivo de la misma empresa donde ella trabajaba.

Ambos tenían una relación laboral cercana que, según Cabot, comenzó a volverse más personal poco antes del concierto. Incluso, ella afirma que esa noche fue la primera vez que salieron fuera del trabajo y que hubo contacto físico entre ellos.

Cabot aseguró que ya estaba separada de su esposo y en proceso de divorció cuando ocurrió el incidente, y Byron dijo estar en una situación similiar, sin embargo, tiempo después, ella lo acusó de haberle mentido sobre su estado civil, lo que llevó a que cortara toda comunicación con él.

Kristin Cabot Coldplay
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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