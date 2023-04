Así fue el enojo de Camilla cuando Carlos III pensó en abdicar al trono

La coronación de Carlos III marcará uno de los eventos más importantes en la monarquía moderna. El hijo de Isabel II que esperó 74 años subir al trono finalmente tendrá el esperado servicio de coronación el próximo sábado 6 de mayo 2023 en la Abadía de Westminster. Sería difícil imaginar lo que ha cruzado la mente de Carlos y Camilla al próximamente presentarse en este magno evento, pero ha salido a la luz una declaratoria de la reina consorte —sin gran sustento o fuentes fidedignas— de cómo se molestó con el rey por pensar en abdicar y ceder el trono al príncipe William.

¿Camilla se enojó con Carlos III por querer abdicar?

La reina Camilla estaría molesta con Carlos III por una decisión que su hijo William quería que tomara, según el sitio Archyde (el cual no contiene fuentes o testimonios verídicos de dónde se haya sacado la información, y hasta cuyas redes sociales son desconocidas).

Camilla le habría dicho a Carlos III, “sé un hombre y pelea por el trono”, ya que su marido habría considerado abdicar en favor de su hijo mayor y así permitiría que los jóvenes príncipes de Gales se convirtieran en rey y reina de Inglaterra.

El sitio menciona que “medios cercanos a la corona británica confirman que el rey Carlos quería ceder el trono al príncipe William para que éste tome posesión junto con su joven esposa Kate Middleton”.

Según una encuesta de YouGov realizada en octubre de 2021, la reina Camilla tiene una calificación neta de aprobación de -6 entre los adultos británicos. Esto significa que ligeramente más personas desaprueban de ella que los que la aprueban, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Vale la pena señalar que las calificaciones de Camilla han mejorado con el tiempo: en 2013, su calificación neta de aprobación fue de -25.

En cuanto al rey Carlos, una encuesta realizada por Opinium en noviembre de 2021 encontró que el 47% de los adultos británicos tenían una opinión favorable de él, mientras que el 37% tenía una opinión desfavorable. Esto le dio una calificación neta de aprobación de +10. Una vez más, es importante tener en cuenta que diferentes encuestas pueden arrojar resultados diferentes, y la opinión pública puede ser influenciada por una variedad de factores, como eventos recientes o la cobertura mediática.

Camilla será nombrada reina junto con Carlos III

Aquella mujer que fue considerada por la propia reina Isabel II y su corte como una verdadera amenaza para la Corona inglesa por su relación extramarital con el príncipe Carlos, y la misma que fue señalada por Lady Di como la tercera en discordia en su matrimonio y que espetó sobre ella la famosa frase de: “Éramos tres en mi matrimonio, una multitud”. Hoy no solo será reina consorte, sino que Camilla regresará a Buckingham con el título oficial de reina de Inglaterra.

Camilla no solo eligió ya una corona para la coronación de Carlos III —la que pertenecía a la reina Mary—, sino que lucirá un look de uno de los diseñadores favoritos de la Princesa Diana, Bruce Oldfield. Camilla usará un vestido del diseñador de modas británico cuya clientela abarca a Rihanna, Taylor Swift, Joan Collins, Rania de Jordania y Sofía de Wessex.

Además del conjunto que elegirá la consorte, se ha hablado de los cambios estéticos con los que llegará a la coronación, pues el cambio de imagen de Camilla Parker Bowles se le atribuye a un insólito tratamiento de belleza para verse más joven. Una fuente reveló en 2020 a New Idea, “Camilla está muy consciente de que los ojos del mundo están sobre ella más que nunca”, respecto al rumor de que la reina Isabel II abdicaría a favor de su hijo Carlos. “No es secreto que [Camilla] haya tenido varios trabajitos a lo largo de los años. Especialmente en su rostro. Y esta es la zona en la que se enfocará. Corre peligro de ir demasiado lejos, pero nadie la detendrá", comentó la fuente anónima. Y aunque no se confirme ni se desmienta si Camilla Parker usa botox, un facialista habló con Express UK para mencionar cómo es que trabaja con la piel de los royals. Lo que la reina consorte usa es veneno de abeja, de los productos de Heaven Skincare.