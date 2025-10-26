Suscríbete
Realeza

El discurso de la Princesa Leonor con el que emocionó a sus padres

La heredera al trono emocionó a su familia en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 con un discurso lleno de madurez, cercanía y emoción

October 26, 2025 
Diana Laura Sánchez
La Familia Real de España se dio cita al Teatro Campoamor en Oviedo, los reyes Felipe y Letizia llegaron acompañados por la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para presidir los actos centrales de la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias, una noche que celebró y reconoció la excelencia, la creatividad y el compromiso con la sociedad, en el ámbito científico, técnico, cultural, social y humanitario.

Durante su discurso, la princesa Leonor dio un mensaje a cada uno de los premiados, sin embargo, emocionó a sus padres cuando comenzó con un guiño diciendo, “permitidme que, en tiempos de inmediatez, la fugacidad, de virtualidades, de bits, escriba una carta a cada premiado. Os invito a este ‘envío postal de viva voz’, a esta comunicación que evoca el papel y el bolígrafo, entre los premiados y yo. Y lo hago porque, aún siendo de la generación Z e hija de una X y de un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más. Y como vivimos en la economía de la atención, a ver si soy capaz de retener hoy yo la vuestra”.

En otro momento de su discurso, cuando estaba leyendo una carta a la ex tenista Serena Williams, lanzó un guiño a su hermana, la infanta Sofía, “Es bonito lo que dices de tu hermana: ‘Sin Venis no habría sido Serena’. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje”.

Para la ocasión, la reina Letizia eligió uno de sus vestidos más elegantes con transparencias, color negro, de la firma española Sybilla. Mientras que la princesa Leonor llevó un vestido berenjena de H&M y estampado jacquard, y su hermana, la infanta Sofía llevó un vestido burgundy de Miphai con transparencias y capas. La reina Sofía eligió un traje blanco con detalles dorados.

GALARDONADOS:

Premio Princesa de Asturias de las Letras: Eduardo Mendoza
Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica: Mary-Claire King
Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Museo Nacional de Antropología de México
Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: Byung-Chul Han
Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: Douglas Massey
Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Serena Williams
Premio Princesa de Asturias de las Artes: Graciela Iturbide
Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional: Mario Draghi

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
