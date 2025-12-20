Suscríbete
El legado solidario de Diana revive en Navidad junto al príncipe William y el príncipe George

Tres décadas después de aquella icónica visita de Lady Di, la familia real regresa a “The Passage” para reafirmar su compromiso con quienes más lo necesitan

Diciembre 20, 2025 • 
Tania Franco
En diciembre de 1993, una imagen dio la vuelta al mundo: Diana, Princess of Wales, acompañada del entonces pequeño príncipe William, colaborando en la preparación de alimentos en The Passage, una organización dedicada a apoyar a personas en situación de calle en Londres. Más de 30 años después, esa escena cobra nueva vida.

Este 2025, es Prince William quien regresa al mismo espacio, ahora junto a su hijo, Prince George, para sumarse a voluntarios y personal en la preparación del tradicional almuerzo navideño. El gesto no solo conecta pasado y presente, sino que refuerza una narrativa clara dentro de la familia real: el servicio como valor central.

La visita, compartida a través de redes sociales, muestra momentos cercanos y genuinos, lejos del protocolo, donde el aprendizaje se da a través del ejemplo. Para William, The Passage ha sido una causa personal desde la infancia; para George, representa un primer acercamiento consciente a la labor social que ha marcado a su abuela y a su padre.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
