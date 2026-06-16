El príncipe George estudiará en la misma escuela que su padre, el príncipe William

Con esta decisión, el joven príncipe George de 12 años y segundo en la línea de sucesión al trono británico, seguirá la tradición familiar que también incluye a su tío, el príncipe Harry, exalumno de la prestigiosa escuela.

El príncipe George actualmente estudia en Lambrook School junto a sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Su ingreso a Eton coincide con la edad habitural de admisión al internado, que recibe alumnos de ente 13 y 18 años.

Fundado en 1440 por el rey Felipe VI, Eton College es considerado uno de los centros educativos más prestigiosos del Reino Unido. Entre sus antiguos alumnos figuran 20 primeros ministros británicos, además de destacadas personalidades de la política, la cultura y la realeza.

La elección del colegio puso fin a varios años de especulaciones sobre el futuro académico del heredero. Diversos medios británicos habían señalado que los príncipes de Gales evaluaron otras opciones educativas, entre ellas centros mixtos como Marlborugh College, donde estudió Kate Middleton. Sin embargo, finalmente se optó por Eton, una institución ubicada cerca de Windsor, la residencia habitual de la familia.

Fue en 1995 cuando el príncipe William ingresó a Eton y se convirtió en el primer heredero directo de la Corona británica en asistir a esa institución, marcando un cambio respecto a generaciones anteriores de la familia real.