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El rey emérito de España, Juan Carlos I, recibirá un premio en Francia

El acto se llevará a cabo este sábado en la Asamblea Nacional francesa, en París

Abril 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Juan Carlos I exilio

La ceremonia en la que será galardonado Juan Carlos I, forma parte de la Jornada del Libro Político, un evento anual organizado por la asociación Lire la Société, que reconoce obras destacadas en el ámbito político y del pensamiento contemporáneo.

El galardón se concede específicamente por su libro de memorias titulado Reconciliación, un obra autobiográfica escrita en colaboración con la historiadora Laurence Debray. En este texto, el ex monarca realiza una reflexión personal sobre su vida y su trayectoria política, especialmente en relación con su papel durante la transición democrática española tras la dictadura franquista.

El premio corresponde a una distinción especial del jurado del Libro Político del Año, otorgada a obras que contribuyen a iluminar los desafíos políticos contemporáneos y a enriquecer el debate democrático. Según los organizadores, el libro ha sido reconocido por su valor como testimonio histórico y por ofrecer una mirada directa sobre acontecimientos clave de la historia reciente de España.

El jurado está integrado por periodistas y lo preside la historiadora Annette Wieviorka, quien destacó el carácter reflexivo de la obra y su capacidad para aportar contexto a procesos políticos relevantes. Asimismo, la coautora Debray subrayó que el reconocimiento tiene un significado especial para el ex monarca, quien lo considera un momento importante tras varios años alejado de la vida pública.

Juan Carlos I
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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