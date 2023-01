Harry confiesa que William lo agredió fisicamente por Meghan Markle

El príncipe Harry asegura que William lo agredió fisicamente. En su autobiografía Spare, el hijo menor de Lady, narra que su hermano lo tiró al piso en una discusión por Meghan Markle.

El príncipe Harry asegura en su autobiografía Spare, que su hermano, el príncipe William lo agredió fisicamente durante una discusión sobre su esposa Meghan Markle. The Guardian accedió a un extracto del libro que está por lanzarse, y dio a conocer los detalles del incidente que tuvo lugar en “Nottingham Cottage” la casa de Harry en Londres en 2019, cuando los duques de Sussex ya estaban casados.

Según Harry, su hermano calificó a Meghan Markle como una persona “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, cuando ambos hablaban de los problemas que la pareja tenía con la prensa.

“Todo sucedió muy rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, cuenta el esposo de Meghan, quien agregó que el príncipe lo dejó con una herida visible en la espalda.

Según el príncipe Harry, tras la discusión, su hermano regresó con el rostro arrepentido y se disculpó.

Cuando William ya salía, “se dio la vuelta y volvió a llamar a la puerta: No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto”, Harry afirma que no se lo dijo inmediatamente a su esposa pero sí llamó a su terapeuta.

Cuando le contó a la ex actriz lo ocurrido y notó los rasguños y moretones en su espalda, Meghan “no estaba tan sorprendida ni tan enfadada, sino terriblemente triste”.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado ante la fuerte declaración del príncipe Harry, quien decidió abandonar sus obligaciones reales hace dos años para iniciar una vida junto a su esposa e hijos en Estados Unidos.

