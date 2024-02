Harry y Meghan Markle harán una nueva serie y película: esto es lo que se sabe

El príncipe Harry y Meghan Markle continúan expandiendo su presencia en el mundo del entretenimiento, y ahora todo apunta que pronto habrá noticias sobre su participación en la producción de una nueva película y serie.

Tras su renuncia a los roles oficiales dentro de la familia real británica y su posterior mudanza a Estados Unidos, la pareja ha encontrado en el entretenimiento una vía para su expresión e independencia económica.

Harry y Meghan, de la realeza al entretenimiento

Con Archewell Productions, su propia productora, y una asociación con Netflix, los duques de Sussex ya han lanzado proyectos como el documental “Harry y Meghan” en diciembre de 2022 y la docuserie “Heart of Invictus”, en colaboración con The Invictus Games Foundation, en agosto pasado.

Ahora, se preparan para ampliar su portafolio con la producción de una película y dos proyectos adicionales “sin guión”, presumiblemente documentales.

Revelaciones de Netflix

Basados en declaraciones de Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, se reveló que los Sussex están inmersos en el desarrollo de estos proyectos. Aunque los detalles específicos aún son escasos, se anticipa que la película podría ser una adaptación de la novela “Meet Me At The Lake” de Carley Fortune, cuyos derechos fueron adquiridos por la pareja el pasado verano.

La novela narra el romance de Will y Fern, dos jóvenes cuyo amor se ve interrumpido por circunstancias inesperadas, solo para reavivar una década después. La historia, que incluye eventos que recuerdan a aspectos de la vida de Harry y Meghan, como la pérdida de un ser querido en un accidente de coche y las dificultades del posparto, sugiere un paralelismo emocional con las experiencias personales de la pareja.

Las expectativas y la alianza entre los duques de Sussex y Netflix

Aunque la confirmación oficial de los detalles de la trama y el formato de los proyectos está pendiente, la asociación entre los Sussex y Netflix ha generado gran expectativa.

La aparente elección de “Meet Me At The Lake” para su próxima película subraya el interés de la pareja en explorar temas emocionales profundos y personales que resuenan con su propia vida y con el público en general.

La incursión de Harry y Meghan en el entretenimiento refleja su deseo de abordar temas sociales relevantes y personales a través del arte. Con estos nuevos proyectos, los duques de Sussex continúan trazando su propio camino, alejándose de su pasado real y acercándose cada vez más a una audiencia global ávida de contenido significativo y conmovedor.