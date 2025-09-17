Kate Middleton lleva una gargantilla especial al funeral de la duquesa de Kent

Kate Middleton y el príncipe William acudieron a Westminster, donde se llevó a cabo el funeral de la duquesa de Kent que reunió a la familia real británica para despedir a la esposa del príncipe Eduardo,duque de Kent.

La princesa de Gales llevó un look cargado de significado para la familia británica, ya que eligió un abrigo negro de Catherine Walker, el mismo que llevó al funeral de Felipe de Edimburgo, y una gargantilla de perlas japonesas y diamantes que heredó de la difunta reina Isabel II. Además, la princesa complementó su look con un sombrero a juego de Jane Taylor y unos zapatos pumps negros. Como bolso de mano, la princesa se decantó por llevar un modelo de Chanel Vintage, acolchado y negro, todo un clásico del lujo “ageless”.

Como suele acostumbrar, Kate Middleton volvió a recurrir a las joyas de la familia para utilizarlas en ocasiones especiales, como en el servicio religioso.

Cabe recordar que el collar gargantilla de cuatro hileras de perlas y diamantes que perteneció a Isabel II, encargado a Garrard, fue usado por la difunta reina durante las celebraciones del Jubileo de Plata en 1977.

Por otro lado, también acudieron el rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, quien se retiró del evento poco antes de que comenzara, ya que se está recuperando de una sinusitis aguda.