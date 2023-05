Kate ya tiene un propósito para cuando llegue a reina consorte

Kate no se demoró en explicar lo que haría una vez convertida en reina consorte; este título actualmente lo posee Camilla, la esposa del rey Carlos III, y cuando ambos dejen el trono será tiempo del príncipe William para ocupar el cargo.

Esto dijo Kate Middleton sobre ser reina consorte

Kate hizo un acto de presencia en un picnic para niños del Servicio Nacional de Salud para el Chelsea Flower Show, y conversó con ellos un buen rato. Express reportó que una niña le preguntó a la princesa de Gales qué haría cuando sea reina: “le pregunté qué es lo primero que va a hacer cuando se convierta en reina, y me dijo ayudar a los niños”, según la pequeña Saron Fikermariam, de 11 años.

¿Kate lista para destronar a Camilla?

Recordemos que fue el rey Carlos III quien habló afectuosamente de la esposa de su hijo cuando los hizo príncipes de Gales; “con Catalina a tu lado, sé que nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales seguirán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a traer lo que está en los márgenes al centro, donde podrá recibir ayuda virtual”.

Al parecer la relación entre Kate, la esposa del príncipe de Gales y Camila, la actual reina consorte y esposa del rey Carlos III es muy cercana.

Y aunque actualmente la reina consorte Camilla y la princesa de Gales Kate Middleton mantienen una buen relación, todo parece indicar que no siempre fue así, debido a que cuando Kate y el príncipe William eran novios, Camilla Parker no creía que Kate fuera digna de pertenecer a la familia real; se dice que habría estado detrás de la breve ruptura que Kate y William tuvieron antes de casarse. La madrastra de William supuestamente influyó al hijo de la princesa Diana para que terminara su relación, según “The Express”, que sacó a la luz una cita del autor real Christopher Anderson, que una vez dijo a “The Daily Beast”, que Camilla no aprobaba a Kate para ser la esposa de William. “Me quede sorprendido, completamente aturdido, todo el mundo pensaba que era cuestión de tiempo que William le pidiera a Kate que se casara con él. Y entonces la gente empezó a decirme que Camilla estaba detrás”.

“Camilla no veía a Kate como alguien digno de formar parte de la familia real. Kate es la primera mujer de clase trabajadora en ser aceptada en la familia real. Desciende de mineros del carbón y su madre era azafata. Así que, por todas sus razones, Camilla nunca sintió realmente que Kate Middleton como individuo y la familia Middleton en su conjunto fueran a ser dignas de entrar en la familia real”.

Al parecer, Camilla le dijo a Carlos que era hora de “forzar” a William a tomar una decisión sobre Kate, y el ahora rey Carlos III le sugirió a su hijo que se comprometiera con Middleton o que la dejara. Finalmente, el hijo de Lady Di decidió proponerle matrimonio a su pareja con quien ahora vive felizmente casado y tienen tres hijos juntos.