Qué ha pasado con los tres hombres que más amó Lady Di

Pocos personajes en la historia como Lady Di, cuya existencia transformó todo lo que tocó a su paso. Pero ella no murió del todo aquel fatídico 31 de agosto de 1997 y gran parte se lo podemos agradecer a sus hijos, William y Harry, que han hecho un excelente trabajo preservando el legado de su madre.

Lady Di amó a Carlos, William y Harry por igual. Su muerte cambió el rumbo de sus vidas y hoy, cada uno de ellos ha tomado su propio camino.

PRÍNCIPE CARLOS

El heredero de Isabel II jamás podrá borrar de la memoria colectiva las infidelidades cometidas a Diana Spencer con Camila Parker Bowles. Haga lo que haga en su existencia, ese capítulo no podrá ser olvidado jamás. El hecho es que él y Camila fueron sumamente crueles con la princesa, lo que se tradujo tras la muerte de esta, en que los niveles de aceptación de Carlos en el Reino Unido se fueron al piso y así permanecieron los años siguientes.

Carlos se casó con Diana Spencer en 1981 más por parecer buena candidata al puesto de Princesa de Gales que porque la quisiera. Nunca estuvo enamorado.

Ahora, a más de dos décadas del accidente donde perdió la vida Lady Di, no ha habido un año en que Carlos ocupe el primer lugar como el miembro real más admirado. Sí lo han hecho la monarca inglesa así como los príncipes William y Harry, pero Carlos siempre ha estado abajo de ellos lo que demuestra que sus súbditos no olvidan la tragedia de la princesa y menos lo perdonan. Aún así, el príncipe de Gales no desistió y tuvo que recorrer un largo camino para casarse con Camila, pues su madre le negó varias veces el permiso. Fueron siete años después de la muerte de Diana, 10 de febrero de 2005, cuando Carlos anunció su compromiso matrimonial con Camila. Los amantes al fin pudieron formalizar su vieja relación. Desde su boda, celebrada el 9 de abril de 2005, Carlos ha hecho muchos intentos por empoderar a Camila como futura reina, siendo el último el más contundente de todos. El heredero presionó a la monarca para que el día en el que celebraba 70 años como reina, el pasado sábado 5 de febrero, expresara su deseo de ver a Camila convertida en reina consorte. Carlos sabía que solo la soberana podía legitimar a su esposa, nadie más.

Carlos se arrodilló ante Camila para pedirle matrimonio. Ellos se comprometieron en febrero de 2005 y se casaron dos meses después.

Si no hubiera sido por la muerte de Lady Di, esa unión jamás se hubiera producido, no hay duda de que esta tragedia dejó el camino libre para que Carlos pudiera consolidar su historia de amor. Asimismo, existe una carta escrita del puño y letra de Diana, que fue la detonante para disparar las teorías conspirativas luego de que perdiera la vida en un accidente de auto en París. En esa misiva, compartida tras su muerte por su secretario, aseguró que temía por su vida: “Estoy aquí sentada en mi mesa, anhelando que alguien me abrace y me dé fuerzas para mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta etapa particular en mi vida es la más peligrosa... mi marido está planeando un accidente con mi coche. Una avería en los frenos y graves heridas en mi cabeza, para así dejar el camino libre”, escribió.

Diana y Mohamed Al Fayed, este era gran amigo de la princesa desde varios años antes de que ella saliera con su hijo Dodi.

También sospechaba que su suegro, el príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II, estaba tras de ello con la ayuda del servicio secreto inglés. Diana era gran amiga de Mohamed Al-Fayed y en una ocasión le dijo: “Si me ocurre algo no tengas la menor duda de que ha sido el duque de Edimburgo”. De ahí que el empresario egipcio y padre de Dodi Al-Fayed, entonces pareja sentimental de la princesa, gastara millones de dólares en tratar de confirmar un complot para matar a Diana y Dodi. Mohamed nunca tuvo éxito, pero la duda quedó para siempre y perseguirá a Carlos hasta su muerte.

Una carta que dejó Diana donde temía por su vida cambió por completo la percepción de su muerte.

Con Isabel II de 96 años de edad, hoy el príncipe de Gales está más cerca que nunca del trono, todo le ha favorecido, veremos si logra convertirse en rey de Inglaterra.

WILLIAM Y HARRY

DOS PENDIENTES

Luego del funeral de su nuera, Felipe de Edimburgo (q.e.p.d.), esposo de la reina, estaba indignado debido a las críticas que recibieron los Windsor tras obligar a los príncipes William y Harry a caminar detrás del cortejo de su madre.

En el funeral de Diana, William pidió a su abuelo que lo acompañara y le preguntó si durante el recorrido podía ir cabizbajo.

Para él, un hombre frío, le pareció algo normal y lógico hacerlo, pero para William y Harry, representó exponer innecesariamente su dolor: “Mi madre acababa de morir y yo tuve que caminar un largo recorrido detrás de su féretro, rodeado de miles de personas que me miraban y millones más que lo hacían por televisión. No se debería pedir algo así a ningún niño bajo ninguna circunstancia. Creo que eso no sucedería hoy”, dijo Harry en una reciente entrevista. Las heridas por la muerte de su madre continuaron abiertas los siguientes años. Cada uno de los dos hermanos trabajó diferente su dolor. William se centró en cuidar a Harry, pero también ‒con 15 años que tenía en aquel entonces‒ comenzó su preparación como el segundo en la línea de sucesión al trono inglés. Se volvió más introvertido y fue cuando desarrolló su animada versión contra la prensa. Al día de hoy cree firmemente que esta mató a su madre. Una de las pocas veces que se ha pronunciado, fue cuando una investigación arrojó que Lady Di fue chantajeada para ofrecer la famosa entrevista al periodista de la BBC, Martin Bashir, donde dijo la famosa frase, “eran tres dentro del matrimonio”.

William ha sanado parte de los traumas de su infancia al no ver juntos a sus padres, años después en su matrimonio con Kate.

Al conocer los resultados William estaba indignado: “La forma engañosa en la que se obtuvo la entrevista influyó sustancialmente en lo que dijo mi madre. La entrevista contribuyó, de manera importante, a empeorar la relación de mis padres y, desde entonces, ha hecho daño a innumerables personas más”. La llegada de Kate Middleton a su vida ha sido un evento afortunado que le ha dado estructura y la oportunidad de conocer cómo es en realidad una familia gracias a los Middleton. Un dato curioso es que, en ocasiones, William sigue adoptando muchas de las costumbres que tenía Lady Di. Por ejemplo, antes de proponerle matrimonio a Kate, William recurrió a una de las mejores amigas de su madre, la astróloga Debbie Frank, y le pidió ver su carta astral para saber si esta unión sería la correcta. Debbie le dio luz verde. Como padre, William también tiene presente a su madre, aunque al principio no fue fácil, pues el recuerdo de su muerte hizo que reviviera muchos miedos, “cuando nació George fue el momento más increíble de mi vida, pero también fue uno de los más difíciles y aterradores porque sentí que no podía controlar mis emociones y temores. La paternidad llegó de esa forma abrumadora, pero siempre encontré el maravilloso apoyo de mi esposa Kate para esos duros momentos”, reveló el príncipe. Desde siempre la relación con su padre, el príncipe Carlos, fue muy complicada debido a la sombra de Camila dentro de su familia, ya que fue testigo del sufrimiento de la princesa de Gales. El hijo de la reina no fue un padre muy presente en las vidas de William y Harry, pues la relación con Camila lo absorbía por completo. Incluso, Carlos ha convivido más con los hijos de Camila que con ellos. De ahí que tras la muerte de Diana, William solía reprocharle el comportamiento que había tenido por años. Las peleas entre ellos terminaron cuando en enero de 2020 Harry y Meghan renunciaron a la familia real orquestando un gran escándalo contra los Windsor. Entonces Carlos y William unieron fuerzas y han permanecido juntos desde entonces. En cuanto a Harry es quizá el que más daño ha sufrido en gran parte porque tenía solo 12 años cuando perdió a su madre: “Cuando me quitaron a mi madre, a la edad de 12 años, no quería la vida”.

El príncipe William con su madre, a la cual le prometió que le devolvería su título real cuando fuera rey. Diana perdió su tratamiento real después de separarse de Carlos.

Con Carlos más preocupado por su futuro con Camila, solo William estaba al pendiente de él. Un amigo cercano a los príncipes dijo que William fue el que ejerció como padre de su hermano menor. Los primeros años de orfandad fueron desconcertantes para Harry. Al principio, le preguntaba a su padre si era realmente verdad que su madre había muerto, estaba en shock y simplemente no podía creerlo. Durante la adolescencia, el alcohol y las drogas fueron su único refugio, aunque más tarde, el ingreso al ejército del hijo menor de Lady Di fue lo que le salvó la vida. Por ello es que, tras renunciar a la familia real, lo que más le dolió a Harry fue perder sus condecoraciones, pues más que unas simples medallas o títulos, estas representaban haber superado un capítulo muy oscuro en su existencia, gracias a su incorporación al ejército.

Harry ha sido el más afectado por la muerte de su madre, las drogas y el alcohol fueron su refugio por años.

Hoy día, vive en California con Meghan Markle y sus dos hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana, alejado de los Windsor por completo, algo que a Lady Di no le hubiera gustado y menos ver a sus hijos enemistados como ahora lo están. “William realmente ama a Harry y siente que ha perdido a la única persona que, además de su esposa, puede entender la extraña vida de todos ellos. Pero cree que hay cosas que simplemente no se hacen y Harry ha cruzado esa línea”, comentó un amigo del príncipe sobre las acusaciones vertidas por Harry con Oprah Winfrey sobre el racismo y su salida de la familia real. “William piensa que Harry ha sido absorbido por un mundo extraño y que no hay nada que pueda hacer al respecto”, dijo la misma fuente por el 40 cumpleaños del hijo mayor de Carlos de Inglaterra y refiriéndose claramente a su matrimonio con Meghan Markle. Así llegan Carlos y William con Harry al 25 aniversario luctuoso de Lady Di, enemistados, con grandes grietas emocionales por sanar, no obstante, seguro no se producirá una reconciliación en los próximos años. Un dato curioso es que William y Harry nunca han permitido a Carlos participar en ningún homenaje a Diana, y el próximo 31 de agosto lo volveremos a confirmar. La gran incógnita, es si los Duques de Sussex, junto a sus hijos, viajarán al Reino Unido para participar en los actos conmemorativos, ante los cuales podría sucitarse un encuentro con los Duques de Cambridge y los pequeños George, Charlotte y Louis. Esa imagen con los dos hermanos juntos acompañados por sus familias sería la de ocho columnas, ya veremos si las heridas se han cerrado aunque sea un poco.

William y Harry desvelando la estatua de su madre el año pasado. Hoy los hermanos apenas cruzan palabra.

