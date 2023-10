Tamara Falcó confiesa la razón por la que no usa su anillo de bodas

En una emotiva y divertida charla con el exfutbolista Joaquín Sánchez, Tamara Falcó confesó, entre risas, que, tan solo dos meses después de que se celebrará su matrimonio con Íñigo Onieva, ha perdido su anillo de bodas.

En su participación como invitada al programa español Joaquín, el Novato, la marquesa de Griñón, dijo “¡Estoy megacasada!”. Sin embargo, aceptó que su anillo no era aquel con el que se casó originalmente. “Este es el que es, porque lo cierto es que el otro día se me cayó y me he puesto este”, dijo visiblemente nerviosa.

Joaquín bromeó: “¿se ha metido en la lavadora?”, ante lo cual la también colaboradora de El Hormiguero respondió “No, no lo sé dónde está, entonces, mientras tanto, me he traído este”, dijo la también diseñadora mostrando su anillo al conductor.

“¡No me puedo creer que hayas perdido el anillo de boda!”, dijo Joaquín sorprendido, riendo. “¡Calla, calla! Qué igual y nadie se da cuenta”, bromeó la marquesa y luego aclaró: “Ya lo sé, ya lo sé, dos meses… estaba un poco grande y pues nada. Aparecerá”, decretó.

Tamara se prepara para embarazarse

Siguiendo con el programa, el conductor cuestionó a Tamara: “El anillo ya está, ¿y la familia pa’ cuándo?”. A lo que la marquesa respondió “Hay idea, de hecho me he estado preparando con un sistema que se llama naprotecnología, que es un programa que han traído desde Estados Unidos, que se llama Fertilitas”, explicó.

“Me he estado preparando para ello porque yo también soy muy consiente de que ya tengo una edad, entonces no sé cómo de fácil va a ser. Este año cumplo 42 años, no es todo tan sencillo”, dijo Tamara sobre embarazarse pronto, y agregó: “Como creo mucho en Dios: si tiene que venir, vendrá; y si no, ya veremos. Nosotros lo vamos a intentar”.