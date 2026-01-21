Suscríbete
Arte y Cultura

Libros que se convertirán en películas y series en los primeros seis meses de 2026

Algunas historias ya dieron el salto a la pantalla y otras están a punto de estrenarse; estas son las adaptaciones literarias más esperadas del inicio de 2026 en cine y streaming

Enero 21, 2026 • 
Camila Torre Forcén
Lectura te libro

Las plantas agregan vida y textura a cualquier espacio al aire libre.

(Foto, especial)

El 2026 comenzó con fuerza para los amantes de las adaptaciones literarias. Durante los primeros seis meses del año, varias novelas exitosas llegarán al cine y a las plataformas de streaming de la mano de directores reconocidos y elencos de alto perfil. Si eres de los que prefieren leer el libro antes de ver la película o la serie, este es el momento perfecto para ponerte al día.

The Housemaid – Freida McFadden

La adaptación cinematográfica del primer libro de la exitosa trilogía de Freida McFadden abrió el año con uno de los thrillers psicológicos más esperados. Protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, la historia lleva a la pantalla grande una trama cargada de tensión, secretos y giros inesperados que conquistaron a millones de lectores en los últimos años.

The Housemaid – Freida McFadden

Wuthering Heights – Emily Brontë

El clásico de Emily Brontë regresa al cine en una nueva versión dirigida por Emerald Fennell. Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la película revive la intensa y tormentosa relación entre Catherine y Heathcliff en los páramos ingleses, explorando el amor, la obsesión y la venganza que han convertido a esta obra en un referente literario universal.

Wuthering Heights – Emily Brontë

56 Days – Catherine Ryan Howard

El 18 de febrero de 2026, Prime Video estrena esta serie basada en la novela de Catherine Ryan Howard. Protagonizada por Dove Cameron y Avan Jogia, la historia sigue a dos desconocidos que se enamoran rápidamente, hasta que 56 días después la policía encuentra un cuerpo en el departamento de uno de ellos, dando inicio a una investigación que mezcla romance y misterio.

56 Days – Catherine Ryan Howard

Scarpetta – Patricia Cornwell

En marzo llega a Prime Video la serie basada en las novelas de Patricia Cornwell. Con Nicole Kidman como protagonista, acompañada por Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale y Ariana DeBose, la historia sigue a la doctora Kay Scarpetta, una brillante forense que utiliza la ciencia para resolver crímenes complejos mientras enfrenta casos que marcaron su carrera.

Scarpetta – Patricia Cornwell

Reminders of Him – Colleen Hoover

El 13 de marzo llega a los cines la adaptación de una de las novelas más populares de Colleen Hoover. Protagonizada por Maika Monroe, Rudy Pankow y Lauren Graham, la película narra la historia de una mujer que, tras salir de prisión, regresa a su pueblo decidida a reconstruir su vida y reconectar con la hija que dejó atrás.

Reminders of Him – Colleen Hoover

Project Hail Mary – Andy Weir

La ciencia ficción toma protagonismo el 20 de marzo, con el estreno en cines de la adaptación de la novela de Andy Weir. Protagonizada por Ryan Gosling, la película sigue al doctor Ryland Grace, un astronauta que despierta solo en una nave espacial sin recordar cómo llegó ahí, y que deberá usar su ingenio para descubrir su misión y salvar a la humanidad.

Libros que se convertirán en películas y series en los primeros seis meses de 2026

Margo’s Got Money Troubles – Rufi Thorpe

Finalmente, el 15 de abril, Apple TV+ estrena esta adaptación protagonizada por Elle Fanning y Nicole Kidman, junto a Michelle Pfeiffer y Nick Offerman. La historia sigue a Margo, una joven madre que enfrenta problemas económicos, relaciones complicadas y decisiones inesperadas mientras intenta salir adelante.

Libros que se convertirán en películas y series en los primeros seis meses de 2026

libros película Jacob Elordi Margot Robbie
Camila Torre Forcén
Relacionadas
Golden Globes 2026: los 5 momentos más impactantes de la noche
Entretenimiento
Golden Globes 2026: los 5 momentos más impactantes de la noche
Enero 12, 2026
 · 
Tania Franco
¡El momento más divertido de la noche! Jacob Elordi hace reír a DiCaprio, Benicio y Del Toro mientras los fotografía
Entretenimiento
¡El momento más divertido de la noche! Jacob Elordi hace reír a DiCaprio y Del Toro mientras los fotografía
Enero 10, 2026
 · 
Tania Franco
El Museo Nacional de Antropología rompe récord de asistencia en 2025 con más de 5 millones de visitantes
Arte y Cultura
El Museo Nacional de Antropología rompe récord de asistencia en 2025 con más de 5 millones de visitantes
Enero 09, 2026
 · 
Tania Franco
Reflexiones que nos dejó Frankenstein de Guillermo del Toro
Entretenimiento
Jacob Elordi gana el Critics’ Choice Awards 2026 por “Frankenstein” de Guillermo del Toro
Enero 04, 2026
 · 
Tania Franco
Il primo martire: la fuerza del sacrificio en el corazón del arte italiano
Arte y Cultura
Dónde ver la impactante obra de Cigoli, “Il primo martire”
Una obra que une fe, poder y dramatismo pictórico, resguardada en uno de los espacios más emblemáticos de Florencia
Diciembre 30, 2025
 · 
Tania Franco
La exposición de José María Velasco que conecta arte y ciencia en el MUNAL
Arte y Cultura
La exposición de José María Velasco que conecta arte y ciencia en el MUNAL
Los apuntes del pintor revela el lado más científico, sensible y humano del gran maestro del paisaje mexicano
Diciembre 27, 2025
 · 
Tania Franco
“Giselle” regresa al Palacio de Bellas Artes: una joya romántica que revive la esencia del ballet clásico
Arte y Cultura
¿Cuánto cuestan los mejores boletos de ‘El Cascanueces’ en el Auditorio Nacional?
El ballet clásico navideño regresa con su temporada número 22, una producción monumental que combina música en vivo y más de 200 artistas en escena
Diciembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
10 COSAS DE JACOB ELORDI
Personalidades
10 cosas que quizá no sabías de Jacob Elordi
De su altura hasta su estrecha relación con su madre, el actor australiano revela detalles poco conocidos de su vida
Noviembre 12, 2025
 · 
Tania Franco