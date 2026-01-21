Libros que se convertirán en películas y series en los primeros seis meses de 2026

El 2026 comenzó con fuerza para los amantes de las adaptaciones literarias. Durante los primeros seis meses del año, varias novelas exitosas llegarán al cine y a las plataformas de streaming de la mano de directores reconocidos y elencos de alto perfil. Si eres de los que prefieren leer el libro antes de ver la película o la serie, este es el momento perfecto para ponerte al día.

The Housemaid – Freida McFadden

La adaptación cinematográfica del primer libro de la exitosa trilogía de Freida McFadden abrió el año con uno de los thrillers psicológicos más esperados. Protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, la historia lleva a la pantalla grande una trama cargada de tensión, secretos y giros inesperados que conquistaron a millones de lectores en los últimos años.

Wuthering Heights – Emily Brontë

El clásico de Emily Brontë regresa al cine en una nueva versión dirigida por Emerald Fennell. Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la película revive la intensa y tormentosa relación entre Catherine y Heathcliff en los páramos ingleses, explorando el amor, la obsesión y la venganza que han convertido a esta obra en un referente literario universal.

56 Days – Catherine Ryan Howard

El 18 de febrero de 2026, Prime Video estrena esta serie basada en la novela de Catherine Ryan Howard. Protagonizada por Dove Cameron y Avan Jogia, la historia sigue a dos desconocidos que se enamoran rápidamente, hasta que 56 días después la policía encuentra un cuerpo en el departamento de uno de ellos, dando inicio a una investigación que mezcla romance y misterio.

Scarpetta – Patricia Cornwell

En marzo llega a Prime Video la serie basada en las novelas de Patricia Cornwell. Con Nicole Kidman como protagonista, acompañada por Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale y Ariana DeBose, la historia sigue a la doctora Kay Scarpetta, una brillante forense que utiliza la ciencia para resolver crímenes complejos mientras enfrenta casos que marcaron su carrera.

Reminders of Him – Colleen Hoover

El 13 de marzo llega a los cines la adaptación de una de las novelas más populares de Colleen Hoover. Protagonizada por Maika Monroe, Rudy Pankow y Lauren Graham, la película narra la historia de una mujer que, tras salir de prisión, regresa a su pueblo decidida a reconstruir su vida y reconectar con la hija que dejó atrás.

Project Hail Mary – Andy Weir

La ciencia ficción toma protagonismo el 20 de marzo, con el estreno en cines de la adaptación de la novela de Andy Weir. Protagonizada por Ryan Gosling, la película sigue al doctor Ryland Grace, un astronauta que despierta solo en una nave espacial sin recordar cómo llegó ahí, y que deberá usar su ingenio para descubrir su misión y salvar a la humanidad.

Margo’s Got Money Troubles – Rufi Thorpe

Finalmente, el 15 de abril, Apple TV+ estrena esta adaptación protagonizada por Elle Fanning y Nicole Kidman, junto a Michelle Pfeiffer y Nick Offerman. La historia sigue a Margo, una joven madre que enfrenta problemas económicos, relaciones complicadas y decisiones inesperadas mientras intenta salir adelante.