Persia Campbell debutará en Zona Maco junto a Almanaque Fotográfica

Conversamos con la artista Juarense Persia Campbell, ganadora en la categoría de autorretrato en los International Photography Awards, ganadora de “Women in Focus” por el British Journal of Photography y finalista en el Lens Culture Art Photography Awards 2021. Campbell también ha expuesto en Centro Pompidou, en Photofusion Londres, Tunnel en Nueva York y en el Colegio de San Ildefonso.Su debut en Zona Maco será de la mano de Almanaque Fotográfica.

Con una impresionante selección de fotografía de las series “Itinerario de una mujer en la frontera” y “Ficheras”, se presentará en Zona Maco de la mano de Almanaque Fotográfica. Estas dos series han sido fuertemente inspirados por la vida de Campbell en la ciudad fronteriza, en la primera, hace un juego entre la nostalgia de una época pasada cuando ella aún era una niña, con juegos interesantes de colores y toques políticos que aunque inspirados en la época, siguen siendo hoy más relevantes que nunca, haciendo un importante énfasis en la violencia contra las mujeres que se vivía y se vive hoy en Juarez. En la serie de “Ficheras” toma esta muy interesante figura del folclor mexicano, dónde desde su propia perspectiva y estilo, nos recuerda la importancia de estas controversiales figuras del cine mexicano de antaño, sin dejar de lado el caracter de objetificación, explotación, sexuañización y misoginia sobre la figura femenina.

Cortesía

¿Cómo es tu proceso creativo?

Soy directora de cine, fotógrafa y diseñadora de producción, y todo esto se involucra y se refleja en la fotografía. El montaje de los sets para las fotografías juega un papel primordial en mi obra. En la primera serie,“Itinerario de una mujer en la frontera”, todo está creado desde cero, comienzo con un espacio vacío con paredes y telas. A comparación, en “Ficheras” también hay un montaje, pero este es parcial. Vestí una locación que ya estaba previamente diseñada, agregando ciertos detalles según cada foto. Además de eso sumó el trabajo de postproducción fotográfica, donde añado detalles para continuar construyendo el concepto y el significado que le quiero dar a la serie.

Cortesía

¿Hay alguna razón por la que todos sean autorretratos?

Es un proceso artístico que he ido desarrollando, al principio, no trabajaba con autorretratos. Me gustaba tomar fotos a otras personas, sin embargo, cada vez que lo hacía había una pequeña voz en mi mente que me hacía cuestionar el hecho de ser dueña de la imagen de alguien más. Al volcarse hacia el autorretrato, me aseguraba de ser dueña de mi propia imagen y de nadie más. Y al ser el contexto un punto clave en mis piezas, especialmente representando imágenes y situaciones de mi natal Juárez, la obra se vuelve una parte de mi y de mi identidad, hablar de algo diferente sería ilógico.

¿Por qué eliges en tus series una gama de colores tan especial?

Cortesía

Como diseñadora de producción, cuidar la parte visual es algo instintivo para mí. Siempre he cuidado que las escenas sean muy curadas visualmente, con colores contrastantes que reflejan perfección, y los colores en mis fotografías están diseñados para crear un mundo alternativo, pero también muy atractivo a primera vista y, luego que el espectador se encuentre capturado en la imagen con los pequeños detalles.