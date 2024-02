Todo sobre el takeover de Bimba y Lola x Ana Leovy para Zona Maco

El folklor típico mexicano se adueña de la vigésima edición de Zona Maco, la feria de arte más importante de Latinoamérica y punto de encuentro de artistas y creativos de todo el mundo. Esto es todo sobre la collab entre Bimba y Lola por Ana Leovy en Zona Maco. Como cada año, galerías y artistas trasladan sus imaginarios e identidades a un booth dentro de la masiva feria. Entre todos estos, hubo este año un caso especial que llamó nuestra atención. Esto es todo sobre Ana Leovy y su reciente colaboración con Bimba y Lola para la vigésima edición de Zona Maco

Cortesía

Entre colores, texturas y música se encontraba una pequeña propuesta a cargo de la marca española Bimba y Lola, quien invitó a la artista Ana Leovy a hacer de este espacio suyo. La artista trabaja con distintos métodos y formas creativas, entre ellos los pasteles, las acuarelas y el óleo creando una estética un tanto childish que nos obliga a hacer remembranza a una época en la que el arte invadía nuestras vidas de una manera inocente. Su visión permea en crear personajes alegres y llamativos que fusionan la realidad con la simpatía y la imaginación. Esta alteración de sus personajes invita a un autoanálisis que básicamente (y para no usar palabras rebuscadas) nos invita a cuestionar en qué nos hemos convertido con tanta seriedad en nuestras vidas.

Cortesía

El booth de Bimba y Lola fue top e invitó a quien se atrevía a entrar, a llevarse un cachito del imaginario de la artista con una tote bag y stickers con representaciones medio nahualescas de chihuahuas. El hit fueron las famosísimas gomichelas (de tamarindo o de picafresa, a su elección), que fueron un intento por quitarle seriedad y pomposidad a esta –muy seria– feria de arte. Esto no fue todo, pues la mismísima Ana Leovy asistió al booth para dar a sus invitados un recorrido privado por la feria, explicando sus obras favoritas y compartiendo un momento con los friends and fam de la marca. Todas las Gen Z it girls, desde María Bottle, Zuki, Girl Ultra y Marfilu estaban ahí.