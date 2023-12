Así se vivió el partido de exhibición de Carlos Alcaraz en México

Hace una semana, Carlos Alcaraz llegó a la capital de nuestro país por primera vez para jugar un partido de exhibición contra Tommy Paul en la Monumental Plaza de Toros México.

El tenista español no solo ganó el partido, sino también se ganó el cariño del público que se dio cita para ver al segundo mejor del mundo. En el marco de la celebración del Tennis Fest 2023, Alcaraz logró poner de pie a los asistentes de la Plaza al vencer a Tommy con un inverosimil golpe de espaldas.

Carlos Alcaraz derrotó al estadounidense Tommy Paul 7-6, 6-3, en un partido que estuvo lleno de emoción, pues se trató del primer partido de Carlos en la capital, aunque no el primero en el país ya que ha participado anteriormente en el Abierto Mexicano de Tenis que se realiza en Acapulco año con año.

“Espero que lo hayan podido disfrutar. Ha sido un gran desafío. No ha sido nada fácil. Hemos jugado un gran tenis y de eso se trata el tenis, de divertirse”, dijo Alcaraz al final del partido que de acuerdo con los organizadores tuvo una asistencia de 20.450 espectadores que se levantaron de sus asientos para realizar la famosa “ola”, y Alcaraz, detuvo su intento de saque para unirse poniendo su raqueta por lo alto, un momento que quedará grabado en la mente de los fans.

Carlos Alcaraz destacó su cariño por el público mexicano y dijo que fue muy especial su visita por la capital. “Ha sido algo único el poder estar aquí, me he sentido súper especial. La gente de México es especial y lo he podido comprobar. He grabado este momento para que no se me olvide nunca”.

Sebastián Yatra le puso ritmo a la final

Para celebrar la victoria del español apareció en el escenario el cantante Sebastián Yatra, quien es amigo del tenista. Yatra puso a cantar y bailar a los asistentes con sus más grandes éxitos entre ellos, “Vagabundo”, una de las canciones favoritas de Carlos Alcaraz, quien apareció bailando en varios momentos del show disfrutando de la presentación de Yatra.