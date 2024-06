“Canelo” Álvarez: “Me he declarado el mejor peleador del momento porque creo en mis habilidades”

En su pelea con la joven promesa mexicana Jaime Munguía, Sául “Canelo” Álvarez volvió a demostrar porqué es el campeón indiscutible del peso supermedio y uno de los mejores boxeadores que ha dejado nuestro país. En una emocionante pelea donde vimos un enfrentamiento de dos generaciones, la experiencia salió a relucir y el originario de Jalisco emergió victorioso.

Después de este gran momento para el boxeo mexicano, tuvimos la oportunidad de conversar con Saúl “Canelo” Álvarez. En esta entrevista, nos habló sobre su experiencia en la pelea, el orgullo que siente al llevar los colores de México y sus sentimientos sobre la nueva generación de boxeadores. También nos contó sobre su compromiso con el boxeo y sus planes para el futuro, tanto dentro como fuera del ring.

¿Cómo fue enfrentar a una nueva generación de boxeadores?

Me siento genial peleando contra la nueva generación. Es una oportunidad para ellos, como lo fue para mí. ¡Creo en eso! Como jóvenes boxeadores enfrentando a alguien con experiencia, aprendes y creces a partir de ello. Y es lo mismo para alguien con experiencia en el negocio del boxeo. Aprendes de ellos también, es una evolución.

¿Cuál crees que fue el factor clave que te ayudó a vencer a Jaime Munguía?

Munguía es un peleador muy fuerte y decidido. Para mí, lo que me ayudó fue entrenar de manera diferente y usar tácticas que ayudaran a mi estado mental. Toda la fuerza viene de la mente.

¿Qué fue lo que aprendiste de esta pelea?

La pelea con Munguía me recordó por qué amo este deporte: el desafío constante y el hecho que ambos seamos mexicanos es aún mejor. Cada peleador saca algo diferente de mí, me empuja a mejorar y adaptarme. Desde que comencé mi carrera, he encontrado un buen equilibrio entre mi fuerza física y la paz interior, donde se unen a través de la meditación.

El boxeador también derrochó estilo portando unas gafas. Dolce&Gabbana

¿Cómo te sientes al llevar los colores mexicanos en tus peleas?

Cada oportunidad que tengo para mostrar amor a mi país me hace sentir feliz. Estoy muy orgulloso de dónde vengo y siempre feliz de representar a México.

También, no puedo olvidar a mis amigos de Dolce & Gabbana; me mantienen viéndome bien durante la semana de la pelea. ¡Quién sabe, tal vez creen una colección especial de boxeo!

¿Qué tan empoderador es recibir todo el apoyo del pueblo mexicano?

Recibir el apoyo de mi gente significa todo para mí. Amo a mi país y me da la fuerza y la motivación para pelear cada pelea.

¿Cómo te sientes al ser uno de los mayores exponentes de México en el extranjero?

Es una responsabilidad y la tomo muy en serio. Me esfuerzo por hacer que mis compatriotas mexicanos se sientan orgullosos. Su apoyo y creencia en mí es lo que me impulsa a tener éxito.

¿Cómo crees que has contribuido a la historia del boxeo mexicano?

Mi contribución es hacer lo que tengo que hacer para mantenerme enfocado y ofrecer grandes resultados. Creo que esos momentos son los que contribuyen a la historia del boxeo mexicano. Cada vez que entro al ring, peleo por mi país y doy lo mejor de mí.

Te has declarado el mejor peleador del momento. ¿Crees que alguien en el futuro podrá enfrentarte?

Me he declarado el mejor peleador del momento porque creo en mis habilidades y en mi trabajo duro. Sin embargo, también sé que el boxeo siempre está evolucionando y siempre hay alguien entrenando duro para ser el próximo campeón. Doy la bienvenida al desafío y espero con ansias ver quién se levantará.

“Canelo” demostró su gusto una vez más por la firma italiana. Dolce&Gabbana

¿Te gustaría enfrentar a alguien en específico?

Hemos estado hablando como equipo y aún no hemos decidido. En este momento, estoy disfrutando de mi tiempo libre con mi familia y pronto todos sabremos cuál es la mejor próxima pelea para mi carrera.

¿Qué podemos esperar de Saúl “Canelo” Álvarez en el futuro?

Seguir empujando mis límites y logrando grandeza. Seguiré entrenando duro, enfrentando nuevos desafíos en el boxeo y los negocios, y continuaré trabajando en mis habilidades. Siempre hay más por lograr y estoy emocionado por el futuro.