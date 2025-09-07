Carlos Alcaraz gana el US Open de tenis y se convierte en el número 1 del mundo

Carlos Alcaraz de 22 años de edad se llevó el título del US Open tras derrotar a Jannik Sinner, conquistó su sexto Grand Slam, ya que cuenta con dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open.

Con solo 22 años se convirtió en el tenista profesional más joven que gana un sexto título de Grand Slam, por detrás del sueco Bjorn Bog y avanzando a Rafa Nadal.

El español se impuso en el cuarto Grand Slam de la temporada sobre el italiano por 3-1(6-2,3-6,6-1 y 6-4), y a partir de este lunes será nuevamente el número 1 del ránking mundial ATP.

El nuevo campeón del US Open expresó tras el intenso partido, “Quiero agradecerle a mi equipo, al que realmente quiero como una familia, por todo lo que han hecho por mí estas semanas. También quiero agradecer a mi familia, aquí está mi padre, mis hermanos están en casa con mi madre, así que les agradezco mucho a todos ellos también”.

La final del gran evento del deporte blanco reunió a grandes estrellas, entre ellas el piloto mexicano Checo Pérez, quien acudió con su esposa Carola Martínez. Además en las gradas estaban estrellas del cine como Lindsay Lohan y su esposo, cantantes como Rosalía, hasta el presidente de Estados Unidos Donald Trump.