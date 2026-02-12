Revista
El atleta Sturla Holm Lægreid confiesa infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El biatleta noruego pasó de celebrar una medalla a enfrentar una crisis personal tras admitir en vivo que fue infiel a su pareja

Febrero 12, 2026 • 
Tania Franco
Getty Images.

El nombre de Sturla Holm Laegreid se volvió tendencia mundial no solo por su desempeño deportivo, sino por una inesperada y polémica confesión. El biatleta noruego, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, sorprendió durante una conferencia de prensa al admitir públicamente que había sido infiel a su entonces novia.

Lo único que quería compartir con alguien que quizá no esté viendo esto hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida: la persona más hermosa y maravillosa del mundo. Y hace tres meses cometí mi mayor error y le fui infiel. Y se lo he contado desde entonces.
Sturla Holm Laegreid.

La confesión generó una ola de reacciones inmediatas en redes sociales y medios internacionales, eclipsando su logro olímpico y abriendo un debate sobre la presión emocional que enfrentan los atletas de alto rendimiento. Posteriormente, el propio deportista lamentó haber transformado un triunfo deportivo en una historia personal que acaparó la atención pública.

