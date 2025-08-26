¡Es oficial! Checo Pérez vuelve a la F1 con Cadillac; esto dijo de su regreso

Valió la pena la espera para el regreso de Checo Pérez a las pistas de automovilismo. Finalmente el mexicano fue anunciado por Cadillac como su piloto para 2026, tras su salida de Red Bull.

La escudería estadounidense confirmó el regreso del mexicano a la máxima categoría de la F1. Checo Pérez aseguró que está listo para regresar después de una larga ausencia en la que se tomó tiempo para dedicarse a su familia y esperar un buen proyecto.

En el comunicado oficial se lee, “Juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac Fórmula 1 para empezar con buen pie al incorporarse a la serie de carreras... Con más de 500 salidas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la pareja desempeñará un papel fundamental en la configuración de la base competitiva del equipo desde el primer día”.

Checo Pérez expresó su alegría por integrarse a su nuevo equipo. “Unirme a Cadillac Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude sentir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”.

“Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar a una empresa tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, pero estoy seguro de que podré asumirla. Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio... contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos”, añadió.