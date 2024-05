París 1900: Un parteaguas en la historia de los Juegos Olímpicos

Luego de la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, celebrada en 1896 en Atenas, Grecia, bajo la idea de Pierre de Coubertin de retomar la clásica celebración deportiva sumando a diversas disciplinas y países del mundo, fue en 1900 cuando París, Francia fue sede del evento por primera ocasión.

Situados en la capital francesa, lo antes mencionado sucedió entre abril y noviembre de 1900 en el marco de la Exposición Universal, una especie de bienal que reunía a exponentes internacionales en términos de artes, ciencias, diseño, ingeniería y más, a la cual se sumarían las disciplinas deportivas.

Sin embargo, la organización de dichas olimpiadas no resultó nada fácil, incluso hay quienes aseguran que los Juegos Olímpicos de París en 1900 no contaron en el registro histórico de la celebración deportiva, dado que tanto Coubertin, presidente del Comité Olímpico Internacional, como Alfred Picard, comisario general de la Exposición Universal, no lograban ponerse de acuerdo en el sentido que tendría la muestra deportiva en la bienal.

Fue por ello que incluso, los Juego Olímpicos de aquel año no contaron con ceremonia de apertura ni clausura, y simplemente se limitaron a llevar a cabo encuentros deportivos a lo largo del tiempo que duró la exposición.

No obstante, dicho suceso sí que marcó una pauta en la historia de los Juegos Olímpicos, ya que esta fue la primera vez que cientos de atletas se dieron cita en la capital francesa para participar en las diversas competencias deportivas que se llevaron a cabo. Tan solo en los registros de la Exposición Universal, se contabilizaron a más de 50 mil atletas que llegaron a París para las competencias, aunque el Comité Olímpico únicamente registró a cerca de mil atletas. Asimismo, fueron más de 24 países, incluido México con 4 representantes, los que se sumaron a esta fiesta deportiva.

Lee el artículo completo en la nueva edición de CARAS de junio dando clic AQUÍ