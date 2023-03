Tommy Paul llega a la final en el juego más largo en la historia del AMT contra Taylor Fritz

El jugador Taylor Fritz era el favorito para ganar el Abierto Mexicano de Tenis tras haber avanzado el jueves a las semifinales y eliminar a Frances Tiafoe en dos sets seguidos por 6-3 y 6-4.

“Creo que en el pasado me puse muchas expectativas, -me presionaba que tenía que ganar el torneo-, creo que eso me hacía jugar peor. Hoy jugué muy bien y estoy muy feliz con el desempeño”, comentó Fritz en la conferencia de prensa al finalizar el partido.

El estadounidense que actualmente es el numero cinco del mundo, ahora con la eliminación de Carlos Alcaraz y Casper Rudd, Fritz quedó sembrado como numero uno del Abierto Mexicano de Tenis, sin embargo no contaba con el talento de Tommy Paul.

Fritz empezó a tener inconsistencias al momento de meter sus primeros servicios, -que habitualmente son su fortaleza-, ya que solamente lograba el 50% de sus primeros servicios. Tras un reñido juego que duró 3 horas y 25 minutos, un juego maratónico jamás visto en la historia del Abierto Mexicano de Tenis, Tommy Paul gana 6-3, 6-7 y 7-6, y se convierte en el primer finalista del torneo.

No fue fácil para Tommy ganar, ya que tras tres horas de juego y la humedad le causó un malestar estomacal, por lo que terminó vomitando en el partido, comentó al finalizar al partido, “no fue muy divertido, me estaba dando un calambre y el público me estaba aplaudiendo, fue una situación difícil. En realidad, no sabía que algo estaba mal conmigo hasta que agarré el bote de basura y eso me hizo sentir un poco mejor, pero definitivamente fue un juego de locura”.