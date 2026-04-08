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Actor de La Oficina revela que perdió a su mamá en el momento más exitoso de su carrera

Edgar Villa compartió un emotivo mensaje: mientras celebra la segunda temporada de la serie, enfrenta la pérdida de su madre a los 78 años

Abril 08, 2026 • 
Tania Franco
Edgar Villa de La Oficina revela que perdió a su mamá en el momento más exitoso de su carrera

Prime Video México

El éxito profesional y el dolor personal pueden coincidir en los momentos más inesperados. Así lo compartió el actor mexicano Edgar Villa, quien reveló en un emotivo video que atraviesa una pérdida familiar justo cuando su carrera vive uno de sus puntos más altos.

A través de su cuenta de TikTok, el actor —conocido por su papel de Aniv en La Oficina— contó que su madre falleció el pasado domingo, luego de dos meses enfrentando una enfermedad grave. Razón por la cuál no participó en el anuncio de la segunda temporada.

Edgar Villa - Actor de La Oficina revela que perdió a su mamá en el momento más exitoso de su carrera

Instagram: PrimeVideoMx

El anuncio llega apenas un día después de que se confirmara la segunda temporada de la serie, un logro que, según sus propias palabras, lo llenaba de felicidad.

Su hijo lo logró, todavía se enteró de todo lo que estaba causando. le enseñé sus mensajes, le enseñé sus dibujos, le enseñé toda la sensación que estaba causando la serie...
Edgar Villa

Mientras sus colegas celebraban el nuevo proyecto, él enfrentaba la pérdida de su madre, quien falleció a los 78 años. En su mensaje, Edgar Villa también compartió que, debido a compromisos laborales, tuvo que viajar a Colombia, lo que le impidió estar en el funeral y la cremación de su mamá.

Actor de La Oficina revela que perdió a su mamá en el momento más exitoso de su carrera

Instagram: primevideomx

A pesar de la tristeza, el actor encontró consuelo en que su madre alcanzó a ver el impacto de su trabajo. Su testimonio no solo conmovió a sus seguidores, sino que también puso en perspectiva lo cercano que es con sus compañeros de trabajo, ya que aseguró que muchos colegas asistieron al funeral aún sabiendo que él no iba a estar ahí. Demostrando que a pesar de que apenas con una temporada, el elenco de La Oficina está más unido que nunca.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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