Andrea Legarreta estrena nuevo romance y así reacciona Erik Rubín

Andrea Legarreta habló al respecto de su relación con Luis Carlos Origel y dijo que está muy feliz a su lado, “de pronto, como que algo se movió ahí y ya. Pero sí, estoy muy feliz”, expresó.

“Realmente no es como que le haya hecho caso, es que sucedió. No sé, eso es muy bonito, la vida me ha dado un regalo muy bonito, es una gran persona y es lo único que yo quería”, añadió. Aunque reconoció que anteriormente no planeaba salir con un hombre menor, “como mujer yo tenía mis idea de, pues alguien más joven, yo no”.

“Pero es cuando te das cuenta que uno no puede decir nunca y que el amor no va de eso. El amor va de qué sientes, cómo te sientes con esa persona, y si algo tenemos él y yo es es que desde antes siempre nos sentimos felices juntos”.

En este sentido, contó cómo reaccionó su ex pareja Erik Rubín, de quien se separó tras 22 años de casados en 2023 y mantiene una buena relación.

“Me dijo: ‘no sabes el gusto que me da’, porque, algo que al final, él y yo somos familia, y nos adoramos desde otro lugar, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona. Me decía: ‘yo lo único que quiero para ti es una buena persona y él es increíble, yo lo adoro. Ha sido muy bonito, su reacción, y la de todos, mi familia”.

La famosa también dijo que tanto ella como Erik mantienen una amistad con Luis Carlos desde hace años. En cuanto a sus hijas, Andrea reveló que adoran a su nueva pareja y que están muy felices por su romance.

La noticia llega después de que Andrea tenía casi tres años soltera, luego de hacer pública su relación con Erik Rubín en 2023.

El novio de Andrea Legarreta, es el sobrino del periodista y conductor Juan José “Pepillo” Origel, un coach y atleta de 45 años que conoce a Andrea y a su familia desde hace mucho tiempo. El coach fitness y creador de contenido es conocido en el mundo del entretenimiento y el bienestar físico.

En redes sociales, compartieron que pasaron la Navidad juntos en familia