Anne Hathaway detiene una pelea entre paparazzis durante el rodaje de The Devil Wears Prada 2 en Nueva York

Anne Hathaway vuelve a ser el centro de atención con el rodaje de The Devil Wears Prada 2, pero no solo por su papel como Andy Sachs. Esta vez, la actriz protagonizó un momento inesperado al confrontar a dos paparazzis que discutían acaloradamente en pleno Central Park de Nueva York.

El gesto de Anne Hathaway

Durante la filmación, la actriz se percató de la pelea entre fotógrafos y decidió intervenir con un mensaje claro y directo:

Vamos a tener un buen día porque aquí hay niños... Anne Hathaway.

Su comentario, firme pero respetuoso, logró calmar la situación y rápidamente se viralizó en redes sociales. Aún se desconoce la causa del descontento entre los paparazzis. Sin embargo las redes sociales no dejan de felicitar a la actriz por tener tanta clase para resolver una pelea en la que ella no tenía participación.