Así suena la canción por la que acusan a Shakira de plagio

Usuarios en redes sociales señalan plagio de Shakira a la canción de una cantante venezolana.

Una joven llamada Briella dijo que considera que “BZRP Music Session #53” es “demasiado parecida” a su tema “Sólo tú”, que se estrenó hace seis meses. Tan solo minutos después del lanzamiento de la nueva canción de Shakira, la cantante venezolana publicó un video en su cuenta de Tik Tok en el que expuso que este tema sería un plagio a una de sus creaciones musicales.

“De verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción”. “Este video no lo hago con la intención de buscar problemas, soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap, estoy en shock, no sé qué hacer”, dijo.

Asimismo, relató que no es la única que cree que el coro de las canciones son parecidos, ya que muchas personas le escribieron para comentárselo. “Yo amo a Shakira. Es la mujer la idolatro, la amo… he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie”.

La joven de 24 años dijo que no quiere generar problemas, solo espera el reconocimiento por su trabajo. “Si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito, porque para mí como compositora me vale demasiado”, comentó.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado al respecto de esta imputación de plagio, sin embargo, no es la primera a lo largo de su carrera musical.

No obstante, en medio de los señalamientos, el video del nuevo hit de Shakira ya supera los 4 millones de reproducciones y la letra dedicada a Piqué y su novia Clara Chía, acapara los titulares de los medios en el mundo.

Otras veces que Shakira ha sido acusada de plagio

Jerry Rivera culpó a la colombiana en 2006 de usar el ritmo de “Amores como el nuestro” en uno de sus éxitos “Hips don’t lie”. Después Carlos Vives y ella fueron denunciados por el autor Liván Rafael Castellano quien consideró que copiaron la música y parte de la letra de “La Bicicleta”. Más adelante, la artista se vio obligada a reconocer en 2010 que se inspiró en “El negro no puede” de Wilfrido Vargas para crear “Waka Waka”.