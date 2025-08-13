Christian Nodal confiesa que Cazzu le rompió el corazón; esto dijo

Christian Nodal abrió su corazón con Adela Micha y se sinceró sobre cómo fue la ruptura con su expareja Cazzu, la madre de su hija Inti, con quien tuvo una relación sin final feliz.

Como bien sabemos, a semanas del rompimiento público con Cazzu, Nodal destapó su relación con Ángela Aguilar, quien en la actualidad es su esposa, y quien según el cantante ha sufrido demasiado al ser señalada como “la tercera en discordia”, cuando él asegura que nunca lo fue, pues él y Cazzu ya había tenido seis rupturas antes de la definitiva, pues según Christian, la argentina le había roto el corazón tras decirle que ella no era la mujer que él necesitaba, y que incluso le propuso que si quería se buscara a otra sólo que ella no se enterara.

“Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación. Las rupturas previas eran como:' yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mi me rompió el corazón cuando dijo eso como: ‘búscate a alguien más, nomás que yo no me entere, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba”.

El cantante le pidió perdón a su ex Cazzu por haberse “mega enamorado” de su esposa Ángela Aguilar.

“De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, dice en un fragmento de la entrevista.

Además, durante un adelanto de la entrevista Nodal hace una contundente declaración sobre su forma de ser. “La gente dice que yo soy muy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Estar enamorado es complicado”.