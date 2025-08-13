Suscríbete
Entretenimiento

Christian Nodal confiesa que Cazzu le rompió el corazón; esto dijo

El cantante argentino reveló las causas de la ruptura con su ex a un año de casado con Ángela Aguilar

August 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-entrevista-cazzu.jpg

Instagram @nodal

Christian Nodal abrió su corazón con Adela Micha y se sinceró sobre cómo fue la ruptura con su expareja Cazzu, la madre de su hija Inti, con quien tuvo una relación sin final feliz.

Como bien sabemos, a semanas del rompimiento público con Cazzu, Nodal destapó su relación con Ángela Aguilar, quien en la actualidad es su esposa, y quien según el cantante ha sufrido demasiado al ser señalada como “la tercera en discordia”, cuando él asegura que nunca lo fue, pues él y Cazzu ya había tenido seis rupturas antes de la definitiva, pues según Christian, la argentina le había roto el corazón tras decirle que ella no era la mujer que él necesitaba, y que incluso le propuso que si quería se buscara a otra sólo que ella no se enterara.

“Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación. Las rupturas previas eran como:' yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mi me rompió el corazón cuando dijo eso como: ‘búscate a alguien más, nomás que yo no me entere, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba”.

El cantante le pidió perdón a su ex Cazzu por haberse “mega enamorado” de su esposa Ángela Aguilar.

“De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, dice en un fragmento de la entrevista.

Además, durante un adelanto de la entrevista Nodal hace una contundente declaración sobre su forma de ser. “La gente dice que yo soy muy mujeriego. Es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Estar enamorado es complicado”.

Christian Nodal Cazzu
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
georgina-rodriguez-anillo-de-compromiso.jpg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez tiene el anillo de compromiso más caro, le siguen Beyoncé y JLO
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
brooklyn-beckham-nicola-peltz-renovacion-de-votos.jpeg
Entretenimiento
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz volvieron a casarse sin invitar a sus padres ni a sus hermanos
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-se-reunira-con-belinda.jpg
Entretenimiento
Cazzu revela que se reunirá con Belinda
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
travis-kelce-taylor-swift.jpg
Entretenimiento
Travis Kelce habla de su amor por Taylor Swift: “somos dos personas enamoradas”
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Aniston abre su corazón sobre la muerte de Matthew Perry
La actriz abordó la pérdida de su amigo y compañero de Friends
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dakota johnson-antonio-banderas.jpg
Entretenimiento
Dakota Johnson sobre su padrastro Antonio Banderas: “Cambió nuestras vidas”
La actriz de 35 años resaltó la presencia del malagueño en su vida cuando ella tenía seis años
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-inti-pension-nodaljpg
Entretenimiento
Cazzu confiesa que considera injusta la pensión que Nodal da a Inti
La cantante argentina llegó a un acuerdo con el papá de su hija pero considera que no es la cantidad justa porque la manutención de su hija es elevada
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-anillo.jpg
Entretenimiento
Esto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez
La joya, con un diamante central de dimensiones extraordinarias ha captado la atención por su tamaño y lujo
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift saca The Life of a show girl
Entretenimiento
Taylor Swift confirma The Life of a Showgirl y da inicio a su era naranja
La cantante pone fin a los rumores y presenta su nuevo álbum, que marcará el inicio de una vibrante era dominada por el color naranja
August 11, 2025
 · 
Tania Franco