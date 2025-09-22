Suscríbete
Entretenimiento

Claudia Martín y Carlos Said revelan el sexo y el nombre de su bebé

La pareja está en la dulce espera de su primer hijo juntos

September 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
claudia-martin-carlos-said-sexo-de-su-bebe.jpeg

Claudia Martín y Carlos Said revelaron con tiernas fotos si tendrán una niña o un niño. La pareja compartió en redes sociales, tiernas fotos de la ropita del bebé.

En sus respectivas cuentas de Instagram, Claudia Martín y Carlos Said publicaron una serie de fotos, en la que revelaron el sexo de su bebé y detallaron lo emocionados que están por la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

En la misma publicación, los actores dieron a conocer el nombre que llevará su primer bebé, y mostraron la ropita que ya le han comprado.

“Es un placer y un verdadero honor poder compartirles que nuestro primer bebé es niño y se llamará Máximo. Te esperamos con mucho amor mi rey, tus padres que te aman”, precisaron los futuros papás.

En una entrevista con TvyNovelas, los famosos hablaron con ilusión de la nueva etapa que están por vivir con la llegada de su hijo. “Lo que quiero es que Dios me mande un ser de luz, de amor, igual de hermoso que su madre y pues, tenemos una tarea muy importante como papás primerizos: el no fallar como padres, el enseñarles buenos valores, el ser buenas personas, y hablo en plural porque yo no quiero solo un bebé, quiero muchos y la fábrica está abierta”, señaló Carlos.

Claudia Martin Carlos Said
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
floricienta-flores-amarillas.jpeg
Entretenimiento
Por qué se regalan flores amarillas este domingo 21 de septiembre
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Muere Débora Estrella en accidente aéreo
Entretenimiento
ÚLTIMA HORA: Fallece Débora Estrella, reconocida conductora mexicana, en un accidente aéreo
September 20, 2025
 · 
Tania Franco
Gavin Casalegno - The Summer I Turned Pretty" - Team Jeremiah
Entretenimiento
Gavin Casalegno rompe el silencio sobre el “hate” hacia Jeremiah en The Summer I Turned Pretty
September 20, 2025
 · 
Tania Franco
leonardo-dicaprio-jennifer-lawrence.jpg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán la novela de Martin Scorsese
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-visita-casa-azuljpg
Entretenimiento
Shakira visita la Casa Azul de Frida Kahlo tras su último concierto en México
La colombiana no podía irse de México sin salir de paseo con sus hijos
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
premios-ariel-2025.jpeg
Entretenimiento
Premios Ariel 2025: Karla Souza, Ximena Sariñana y más artistas desfilan por la alfombra roja
Este sábado se lleva a cabo la edición 67 de los Premios Ariel en Puerto Vallarta
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-leonardo-dicaprio
Entretenimiento
Galilea Montijo revela desplante de Leonardo DiCaprio en su visita a México
La conductora del programa “Hoy” estuvo en el estreno de la nueva película del reconocido actor de Hollywood
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Carlos Rivera
Entretenimiento
Carlos Rivera conmueve con “Recuérdame” en la reapertura de Chanel en Artz
El cantante mexicano transformó la noche de lujo en Artz Pedregal al interpretar el tema icónico de Coco
September 19, 2025
 · 
Tania Franco
Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Los Angeles
Entretenimiento
¡Shakira cierra con broche de oro su gira en México! Rompe un récord histórico en nuestro país
La colombiana culminó anoche 12 fechas en el Estadio GNP Seguros, consolidando el tour más grande en la historia de México y compartiendo escenario con Danna
September 19, 2025
 · 
Tania Franco