Claudia Martín y Carlos Said revelan el sexo y el nombre de su bebé

Claudia Martín y Carlos Said revelaron con tiernas fotos si tendrán una niña o un niño. La pareja compartió en redes sociales, tiernas fotos de la ropita del bebé.

En sus respectivas cuentas de Instagram, Claudia Martín y Carlos Said publicaron una serie de fotos, en la que revelaron el sexo de su bebé y detallaron lo emocionados que están por la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

En la misma publicación, los actores dieron a conocer el nombre que llevará su primer bebé, y mostraron la ropita que ya le han comprado.

“Es un placer y un verdadero honor poder compartirles que nuestro primer bebé es niño y se llamará Máximo. Te esperamos con mucho amor mi rey, tus padres que te aman”, precisaron los futuros papás.

En una entrevista con TvyNovelas, los famosos hablaron con ilusión de la nueva etapa que están por vivir con la llegada de su hijo. “Lo que quiero es que Dios me mande un ser de luz, de amor, igual de hermoso que su madre y pues, tenemos una tarea muy importante como papás primerizos: el no fallar como padres, el enseñarles buenos valores, el ser buenas personas, y hablo en plural porque yo no quiero solo un bebé, quiero muchos y la fábrica está abierta”, señaló Carlos.