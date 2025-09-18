Suscríbete
Entretenimiento

¿Cómo hacer fotos con Inteligencia Artificial de una sesión de fotos profesional gratis?

Convierte tus selfies en fotos profesionales con Gemini IA: gratis, rápido y con calidad de estudio

September 18, 2025 • 
Tania Franco
Retrato con IA

Vadim Cherenko/Getty Images

En 2025, la Inteligencia Artificial dejó de ser un tema futurista para convertirse en una herramienta cotidiana. Hoy, con aplicaciones como Gemini IA y Chat GPT, puedes crear fotos tipo estudio profesional en segundos, sin pagar un fotógrafo y desde tu celular o computadora.

Esta tendencia ya es viral en redes sociales y está revolucionando la forma en que influencers, marcas y usuarios comunes presentan su imagen online.

¿Por qué hacer fotos profesionales con Gemini IA?

  1. Accede a la herramienta gratuita: Ve a Gemini IA. o la app que prefieras. Solo necesitas una cuenta de Google.
  2. Sube tus fotos base: Elige imágenes donde se te vea claramente. Cuanto mejor sea la foto original, mejor será el resultado final.
  3. Escribe un prompt detallado: Describe con precisión el estilo que quieres. Por ejemplo: “Retrato profesional en estudio con luz suave, fondo neutro, tonos cálidos, look elegante”.
  4. Elige la resolución y estilo: Muchas IA ya ofrecen presets como “estudio profesional”, “editorial fashion” o “golden hour” para efectos específicos.
  5. Genera y revisa: La IA te dará varias versiones para elegir. Guarda la que más te guste y descárgala en alta calidad.
Retrato con IA

Andriy Onufriyenko/Getty Images

Tips para que tu sesión con IA se vea real

  1. Sé específico: menciona colores, texturas y estilos de luz.
  2. Cuida la foto base: sube imágenes nítidas y con buena iluminación.
  3. No exageres los filtros: busca naturalidad para que no parezca caricatura.
  4. Prueba distintas poses: así obtendrás resultados variados para tu portafolio o redes.

Esta tendencia está transformando Instagram y TikTok. Influencers y marcas ya usan IA para retratos editoriales, campañas rápidas y contenido que antes requería sesiones profesionales. Ahora cualquiera puede tener imágenes de portada en minutos.

fotos Inteligencia Artificial
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
majo-aguilar-opina-sobre-el-pleito-de-sus-primos.jpg
Entretenimiento
Majo Aguilar reacciona a los problemas de la dinastía Aguilar
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Calvin-Harris-demanda-a-su-ex-asesor-financiero.jpg
Entretenimiento
Calvin Harris demanda a su ex asesor financiero por robarle 22,5 mdd
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lista-de-nominados-latin-grammy-2025.jpeg
Entretenimiento
Lista de nominados a los Latin Grammy 2025
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
margot-robbie-vestido-mugler.jpeg
Entretenimiento
Margot Robbie impacta con un vestido diseñado en 1998
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-soler-preinfarto-estado-de-saludjpg
Entretenimiento
Juan Soler acude de emergencia al hospital; esto se sabe de su estado de salud
Reportaron que el actor argentino abandonó “Top Chef VIP” en Colombia, tras un preinfarto
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yadhira-carrillo-juan-collado-separacion-actuacion-telenovelas.jpg
Entretenimiento
Yadhira Carrillo revela la razón por la que se alejó de las telenovelas
La actriz confesó que se retiró por decisión propia hace varios años
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-concierto-amazon-residencia.jpg
Entretenimiento
Bad Bunny sorprenderá a sus fans con ver su concierto en vivo desde streaming
El intérprete de “Neverita”, extendió su residencia en Puerto Rico
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar.jpg
Entretenimiento
Surge nuevo conflicto entre Leonardo y Emiliano Aguilar
Marcela Rubiales, tía de los Aguilar explotó contra el rapero por amenazar a Leonardo
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-robert-redford.jpeg
Entretenimiento
Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood a los 89 años
El actor, director y productor estadounidense era conocido por sus papeles protagónicos en “Butch Cassidy and the Sunsanche Kid” y “All the President’s Men”
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez